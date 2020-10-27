Спарринг-партнер Конора выложил фото Хабиба в ванной с пятью мужчинами

Американский боец Bellator Диллон Дэнис (на фото — в окружении девиц), известный как спарринг-партнер ирландца Конора Макгрегора, с издевкой отреагировал на решение непобедимого чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Наслаждайся выходом на пенсию», — написал Диллон Дэнис в Twitter, добавив снимок, на котором Хабиб находится в ванной с пятью мужчинами.

Напомним, что 32-летний Хабиб Нурмагомедов в прошлые выходные успешно провел третью защиту титула в поединке против американца Джастина Гэйтжи и объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах (29 поединков — 29 побед!).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько денег Хабиб Нурмагомедов заработал за карьеру.

Фото Twitter

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