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Спорт

Судивший еврокубковый матч «Динамо» арбитр сделал каминг-аут

16:12 27 октября 2020
Том Хаген

Футбольный арбитр из Норвегии, 42-летний Том Хаген, не раз судивший в еврокубках матчи с участием украинских команд, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я стал увереннее в себе, в моей жизни все хорошо. Всю свою жизнь я был геем, это не то, о чем я задумываюсь. Это моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья, моя футбольная семья.

Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой — кроме моментов, когда ошибаюсь на футбольном поле", — приводит слова Тома Хагена Verdens Gang.

Отметим, что Том Хаген (учитель по основной профессии) работает на матчах высшего дивизиона чемпионата Норвегии с 2006 года. В активе норвежца — поединки Лиги Европы, Лиги чемпионов и отборочные матчи чемпионатов Европы. В 2011-м он судил встречу «Днепр» — «Фулхэм» — 1:0, в 2013-м — «Ньюкасл» — «Металлист» — 0:0, в 2014-м — «Металлист» — «Трабзонспор» — 1:2 и в том же году «Динамо» — «Риу Аве» — 2:0.

В ноябре 2014 года Том Хаген судил на «Олимпийском» матч Лиги Европы «Динамо» — «Риу Аве»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «отчим» знаменитого футболиста Неймара оказался геем.

Фото NTB, ФК «Динамо»

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