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Спорт

Безрукий пакистанец побеждает в турнирах по бильярду: впечатляющее видео

18:23 27 октября 2020
Мохаммад Икрам

Пакистанец Мохаммад Икрам, родившийся без рук, осуществил свою детскую мечту. Он научился играть в бильярд нестандартным способом, забивая шары в лузу… подбородком, сообщает bbc.com.

«Когда мне было 10--12 лет, я ходил в клуб и подумал, если бы у меня были руки, то я бы смог сыграть в эту игру. Потом я подумал, почему бы не попробовать? Когда в клубе никого не было, я стал бить по шарам с помощью подбородка, и у меня получилось», — рассказал Икрам.

Кстати, мужчина уже выиграл три местных турнира по снукеру (разновидность бильярда) и мечтает выйти на международный уровень. Каждый день Мохаммад, уже ставший в Пакистане знаменитостью, ездит за 12 км от дома в бильярдный клуб и тренируется за одним из семи столов. Он рассчитывает на поддержку премьер-министра страны Имрана Хана, бывшей звезды крикета, который привел сборную Пакистана к победе на чемпионате мира 1992 года.

«Я никогда не видела, как он играет, но видел его отец. Мы рады за сына. Раньше мы говорили, что если бы у Мохаммада были руки, он был бы очень счастлив. Но теперь весь мир будет счастлив, когда увидит, как он играет», — рассказала мать Икрама, Разия Биби, которая, кроме старшего сына, воспитывает еще двух сыновей и пять дочерей.

Мохаммад с семьей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец ММА Ник Ньюэлл, у которого нет одной руки, «задушил» соперника за три минуты.

Фото АР

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