Чисора потроллил Усика забавным видео перед боем в Лондоне

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений) завершил тренировочный лагерь перед боем с украинцем Александром Усиком (17 побед, 13 из них — нокаутом), который состоится 31 октября на Wembley Arena в Лондоне, и не упустил возможности в очередной раз потроллить соперника.

36-летний уроженец Зимбабве (кстати, Чисора — один из четырех боксеров-профессионалов, которые выстояли все 12 раундов против Виталия Кличко) выложил в Instagram забавное видео. В смонтированном ролике Александр Усик в компании промоутеров Эдди Хирна и Александра Красюка едет на машине, зовет Дерека Чисору, после чего безуспешно пытается скрыться от британца.

Кстати, это уже не первый случай, когда Чисора подшучивает над своим соперником из Украины. Совсем недавно Дерек забросил в Instagram парочку фотошопов, представив Александра в образе Лайонела Ричи, а вместе с Красюком - в роли главных героев фильма «Поездка в Америку».

Кстати, сам Александр Усик реагирует на послания Чисоры с юмором, отвечая взаимностью.

«Я долго ждал этого боя, почти восемь месяцев, - сказал Александр Усик в интервью Youtube-каналу Matchroom Boxing. - Рад находиться в Великобритании, в отеле. Еще более счастлив я буду, когда выйду на ринг и услышу стартовый гонг.

Почему мы с Чисорой начали обмениваться сообщениями? Это раскрутка боя. Поэтому я и начал. Болельщики должны больше знать о боксе. Я хотел привлечь их внимание к боксу.

Некоторые люди говорят, что украинские спортсмены – молчуны. Это неправда. Мы, бойцы, должны раскручивать бои, но делать это нужно без грязи».

Напомним, что на этой неделе пройдут финальная пресс-конференция и взвешивание боксеров. А в субботу, 31 октября, «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка Усик — Чисора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько Усик и Чисора заработают за бой в Лондоне.

Фото boxingscene.com

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