Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) 50-летний Джанни Инфантино, на которого недавно завели уголовное дело, сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба организации.

Швейцарец испытывает легкие симптомы заболевания и отправлен на карантин не менее, чем на 10 дней.

«Все люди, которые контактировали с президентом ФИФА в течение последних нескольких дней, были проинформированы соответствующим образом, и им предлагается предпринять необходимые шаги.

ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления", — говорится в заявлении организации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два футболиста «Динамо» Георгий Бущан и Виталий Миколенко не сыграют в матче Лиги чемпионов из-за заражения коронавирусом.

Фото fifa.com

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter