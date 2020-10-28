«Реал» чудом спасся от поражения в Германии: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября, состоялись восемь стартовых поединков 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в которых не обошлось без сенсаций.

Группа В

«Шахтер» (Украина) — «Интер» (Италия) — 0:0.

Чемпион Украины в игре с итальянским грандом прервал свою печальную серия из 23 матчей с пропущенными мячами на групповом этапе Лиги чемпионов (последний раз горняки не пропускали пять лет назад, когда 3 ноября 2015-го разгромили «Мальме» — 4:0).

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — «Реал» (Испания) — 2:2 (Тюрам, 33, 54 — Бензема, 87, Каземиро, 90+3).

Команда Зинедина Зидана, в запасе которой находился голкипер украинской сборной Андрей Лунин, после проигрыша «Шахтеру» чудом спасла игру в Германии благодаря голам Бензема на 87-й минуте и Каземиро на 90+3-й. А ведь Королевский клуб был в считанных минутах от печального агтирекорда. Никогда в истории клуба «Реал» не терпел в Лиге чемпионов четыре (!) поражения подряд (прошлый сезон мадридцы завершили двумя осечками в играх с «Манчестер Сити» — 1:2 и 1:2).

Кстати, лидер атак чемпиона Испании Бензема повторил рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси и экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, забив в 16 сезонах Лиги чемпионов.

Положение команд: 1. «Шахтер» — 4 очка; 2. «Боруссия» — 2; 3. «Интер» — 2; 4. «Реал» — 1.

Группа А

«Атлетико» (Испания) — «Зальцбург» (Австрия) — 3:2 (Льоренте, 29, Жоау Фелиш, 52, 85 — Собослаи, 40, Бериша, 47).

«Локомотив» (Россия) — «Бавария» (Германия) — 1:2 (Ан. Миранчук, 70 — Горецка, 13, Киммих, 79).

Действующий триумфатор Лиги чемпионов «Бавария» продолжил в Москве свою победную серию в турнире до 13 (!) матчей. Это рекорд ЛЧ. Кроме того, если мюнхенцы выиграют три ближайшие встречи турнира, то превзойдут достижение «Атлетико»: с ноября 2011-го по октябрь 2012 года мадридцы выиграли 15 матчей подряд в Лиге Европы, установив рекорд еврокубков по продолжительности победной серии.

Кстати, знаменитый форвард гостей, чемпион мира Томас Мюллер, провел в Москве свою 545-ю официальную игру за «Баварию» и сравнялся по этому показателю с Клаусом Аугенталером. Чаще за мюнхенский гранд играли лишь Ханс-Георг Шварценбек (554), Франц Беккенбауэр (582), Герд Мюллер (605), Оливер Кан (632) и Зепп Майер (700).

Положение команд: 1. «Бавария» — 6; 2. «Атлетико» — 3; 3. «Локомотив» — 1; 4. «Зальцбург» — 1.

Группа С

«Марсель» (Франция) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:3 (Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлинг, 81).

Футболист сборной Украины Александр Зинченко, восстановившийся после травмы, впервые в сезоне вышел в «основе» «МанСити» и, отыграв до 68-й минуты, помог команде Хосепа Гвардиолы увезти три очка из Франции.

«Порту» (Португалия) — «Олимпиакос» (Греция) — 2:0 (Фабиу Виейра, 11, Сержиу Оливейра, 85).

Положение команд: 1. «Манчестер Сити» — 6; 2. «Порту» — 3; 3. «Олимпиакос» — 3; 4. «Марсель» — 0.

Группа D

«Аталанта» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды) — 2:2 (Сапата, 54, 60 — Тадич, 30, с пенальти, Траоре, 38).

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский вышел на замену на 78-й минуте, когда его команда уже успела отыграть у чемпиона Нидерландов два мяча.

«Ливерпуль» (Англия) — «Мидтъюлланд» (Дания) — 2:0 (Диогу Жота, 55, Салах, 90+3, с пенальти).

Положение команд: 1. «Ливерпуль» — 6; 2. «Аталанта» — 4; 3. «Аякс» — 1; 4. «Мидтьюлланд» — 0.

В среду, 28 октября, в Лиге чемпионов состоятся еще восемь поединков: группа G — «Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Украина), «Ювентус» (Италия) — «Барселона» (Испания); группа Е — «Краснодар» (Россия) — «Челси» (Англия), «Севилья» (Испания) — «Ренн» (Франция); группа F — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Зенит» (Россия), «Брюгге» (Бельгия) — «Лацио» (Италия); группа Н — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «ПСЖ» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Лейпциг» (Германия).

К слову, лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал третий положительный тест на коронавирус и не поможет своей команде в битве с «Барселоной», президент которой Хосеп Бартомеу 27 октября подал в отставку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо».

Фото Twitter ФК «Реал»

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