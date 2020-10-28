Президент каталонской «Барселоны» подал в отставку

57-летний Жозеп Бартомеу ушел с поста президента каталонской «Барселоны», являющейся соперником киевского «Динамо» по групповому турниру Лиги чемпионов. Функционер не стал дожидаться референдума о вынесении вотума недоверия, намеченного на 1−2 ноября, и сам принял решение сложить полномочия.

Отметим, что главными причинами недовольства работой Бартомеу, который возглавлял клуб с января 2014 года после ухода Сандро Роселя, стали финансовые проблемы каталонцев, неудовлетворительные результаты со старта сезона и конфликт с многолетним лидером «Барселоны» Лионелем Месси, едва не приведшим к уходу аргентинца.

Исполнять обязанности президента клуба до января 2021 года, на когда назначены новые выборы, будет Альфред Тускетс.

Добавим, что за время руководства Бартомеу «Барселона» выиграла 11 трофеев: по четыре раза становилась чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и стала клубным чемпионом мира.

Напомним, что каталонцы стартовали в групповом турнире Лиги чемпионов с домашней разгромной победы над «Ференцварошем» (5:1). Во втором туре «блау-гранас» сыграют на выезде с «Ювентусом», тогда как «Динамо» в гостях померяется силами с венгерским клубом.

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