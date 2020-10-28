Украинский футболист в «пьяном» ДТП разбил четыре машины

Полузащитник «Металлиста-1925», выступающего в первой украинской лиге, 25-летний Дмитрий Кравченко стал виновником масштабного ДТП в центре Харькова. Ранее еще один клуб второго по рангу дивизиона страны, житомирское «Полесье», разорвало контракт с Алексеем Лобовым, выступавшим в «чемпионате ЛНР».

Как сообщает Depo.Харьков, в ночь с 27 на 28 октября на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Танкопия машина, которой управлял футболист, протаранила три автомобиля. Прибывшие на место инспекторы полиции зафиксировали, что Кравченко находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — драгер показал 1,85 промилле, что превышает норму в девять (!) раз. В итоге на виновника ДТП составили протокол по ст. 130 КУоАП.

Отметим, что «Металлист 1925» после восьми туров занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Дмитрий Кравченко принял участие в пяти поединках и забил один мяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяный новичок «Ювентуса» Артур Мело попал в аварию на своем Ferrari.

Фото ТРУХА Харьков

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