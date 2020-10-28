Где смотреть онлайн «Заря» – «Брага»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

В четверг, 29 октября, в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» пройдет матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между луганской «Зарей» и португальской «Брагой».

Перед очным противостоянием соперники на выходных одержали победы в своих национальных чемпионатах. «Заря» в рамках 7-го тура УПЛ разгромила на своем поле «Рух», забив четыре мяча после того, как соперник остался вдевятером — 4:0 (Гладкий, 52, Кочергин, 76, Иванисеня, 88, Сайядманеш, 90+2) и, набрав 9 очков, занимает в турнирной таблице седьмое место, отставая от лидирующего «Динамо» на восемь баллов.

«Брага» в гостевом поединке минимально обыграла «Гимарайнш» — 1:0 (Эсжайю, 27). Примечательно, что гости заканчивали матч вдевятером после удалений Карму на 82-й и Франсержиу на 85-й минутах. Соперник же остался вдесятером после того, как красную карточку получил Жорже Фернандеш. «Брага» после пяти туров имеет 9 очков и занимает четвертое место, отставая от лидера, «Бенфики», на шесть баллов.

В прямой трансляции поединок «Заря» — «Брага» покажет в 19:55 телеканал «Футбол 1». Кроме того, эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» перед началом встречи на «Славутич-Арене» (в 19:00) и после финального свистка обсудят события поединка.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

29 октября (четверг)

«Заря» — «Брага» 19:55 «Футбол 1»

«Милан» — «Спарта» 19:55 «Футбол 2»

АЕК — «Лестер» 19:55 «Футбол 3»

«Арсенал» — «Дандолк» 22:00 «Футбол 3»

«Реал Сосьедад» — «Наполи» 23:00 «Футбол 1»

Напомним, что на старте группового турнира ЛЕ «Заря» потерпела разгромное поражение на поле «Лестера» (0:3), а «Брага» дома уложила на лопатки АЕК (3:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» сыграл в Киеве вничью с «Интером» и возглавил группу Лиги чемпионов.

Фото ФК «Заря»

71

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter