«ПЦР – дерьмо!»: повторно заразившийся Роналду раскритиковал тестирование на COVID-19

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом в расположении национальной сборной, никак не может вылечиться от опасного недуга.

Соблюдая все правила самоизоляции, футболист тем не менее повторно сдал положительный тест на COVID-19, в связи с чем уже две недели продолжает оставаться вне тренировочного и игрового процесса. В частности, Криштиану пропустил три матча «Ювентуса», в том числе и в Лиге чемпионов против «Динамо» в Киеве, а также не сыграет против «Барселоны». Таким образом, очередная встреча Роналду и Месси на футбольном поле откладывается минимум до 5-го тура, когда команды встретятся вновь между собой уже в Каталонии.

Этот факт очень расстроил Криштиану. «Чувствую себя здоровым, отличное самочувствие. Вперед, „Юве“! ПЦР — дерьмо», — написал футболист на своей странице в Instagram под фото, на котором он с новой прической позирует, лежа на диване.

Напомним, что «Ювентус» и «Барселона» выиграли стартовые матчи на групповом этапе и теперь в очном противостоянии могут определить единоличного лидера. В другом же поединке квартета G в Будапеште сыграют «Ференцварош» и киевское «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом.

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