«Ювентус» с тремя отмененными голами проиграл дома «Барселоне»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

В среду, 28 октября, восемью поединками завершилась программа 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Группа G

«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Украина) — 2:2 (Нгуен, 59, Боли, 90 — Цыганков, 28, с пенальти, де Пена, 41). На 86-й минуте удален Сидорчук («Динамо»).

«Ювентус» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 0:2 (Дембеле, 14, Месси, 90+1, с пенальти). На 85-й минуте удален Демирал («Ювентус»).

«Ювентус», выходивший на игру с «Барселоной» без своего лидера Криштиану Роналду, пропустил первым — после удара Дембеле из-за пределов штрафной мяч залетел точно в девятку ворот хозяев. После этого мяч трижды — на 15-й, 30-й и 55-й минутах — побывал в сетке ворот каталонцев после ударов Мораты, но каждый раз арбитр отменял голы, фиксируя офсайд у нападающего. В итоге уже в компенсированное время туринцы пропустили еще один мяч с пенальти, потерпев обидное домашнее поражение.

Положение команд: 1. «Барселона» — 6 очков; 2. «Ювентус» — 3; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Группа E

«Краснодар» (Россия) — «Челси» (Англия) — 0:4 (Хадсон-Одои, 37, Вернер, 76, с пенальти, Зиех, 79, Пулишич, 90).

«Севилья» (Испания) — «Ренн» (Франция) — 1:0 (Л. де Йонг, 56).

Положение команд: 1. «Челси» — 4; 2. «Севилья» — 4; 3. «Краснодар» — 1; 4. «Ренн» — 1.

Группа F

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Зенит» (Россия) — 2:0 (Санчо, 77, с пенальти, Холанд, 90+1).

«Брюгге» (Бельгия) — «Лацио» (Италия) — 1:1 (Ванакен, 42, с пенальти — Корреа, 14).

Положение команд: 1. «Лацио» — 4; 2. «Брюгге» — 4; 3. «Боруссия» Д. — 3; 4. «Зенит» — 0.

Группа H

«Башакшехир» (Турция) — «ПСЖ» (Франция) — 0:2 (Кин, 64, 79).

Парижане добыли победу благодаря дублю 20-летнего Мойзе Кина, но лишились звездного Неймара — на 26-й минуте, еще при счете 0:0, бразилец покинул поле из-за мышечного повреждения, причем при замене не сдерживал слез.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Лейпциг» (Германия) — 5:0 (Гринвуд, 21, Рашфорд, 76, 78, 90+2, Марсьяль, 86, с пенальти).

Положение команд: 1. «Манчестер Юнайтед» — 6; 2. «ПСЖ» — 3; 3. «Лейпциг» — 3; 4. «Башакшехир» — 0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что донецкий «Шахтер» не проиграл на НСК «Олимпийский» миланскому «Интеру» и возглавил свою группу Лиги чемпионов.

Фото uefa.com

92

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter