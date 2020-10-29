Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

Вечером в субботу, 31 октября, на ринге Wembley Arena в Лондоне состоится долгожданный для всех украинских поклонников бокса бой в супертяжелом весе, который из-за пандемии коронавируса переносился дважды, между 33-летним нашим непобедимым соотечественником Александром Усиком (17 побед, 13 из них — нокаутом) и 36-летним британцем Дереком Чисорой (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УСИК — ЧИСОРА

Несмотря на существенную разницу в весе, Александр не считает, что это станет преимуществом его соперника. «Если бы царя зверей определяли по весу, то это был бы слон, а не лев», — поделился своими мыслями украинец в интервью Sky Sports.

Ну и куда же без танцев в лагере Усика. Промоутерская компания K2 Promotions опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором боксер «зажигает» на тренировке под бессмертный хит I need a hero в исполнении Бонни Тайлер. Что ж, хорошего настроения крымчанину не занимать…

К сожалению, на общедоступных каналах трансляция боя в Украине не запланирована. В прямом эфире поединок Усик — Чисора (начало боя — примерно в 23:00 по киевскому времени) можно посмотреть, купив подписку на Megogo, DAZN или Sky Sports Box Office.

Для того, чтобы просмотреть бой на Megogo, нужно иметь подписку «Оптимальная» или «Максимальная». Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка «Максимальная» стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи Megogo могут получить тестовую подписку всего за 1 гривну.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Усика явным фаворитом в поединке с опытным Чисорой.

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