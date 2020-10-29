«Карлик, не отвечающий за свои слова»: Редкач оскорбил Ломаченко после поражения от Лопеса

Сенсационное поражение Василия Ломаченко от молодого американца Теофимо Лопеса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе продолжает будоражить боксерский мир.

Скандальный украинский боксер Иван Редкач, назвавший травму плеча Василия «клоунадой и плевком в лицо боксу», вылил еще одну порцию оскорблений в адрес экс-чемпиона мира. На этот раз проживающий в Калифорнии наш соотечественник подошел к «делу» креативно, высказавшись не самым лестным образом о Ломаченко якобы от имени победившего его американца.

«Ломаченко говорил, что я буду отвечать за свои слова в ринге, но получается, что он немощный карлик, и не сдержал свое слово! Он обещал меня затянуть в глубокую воду, но сам захлебнулся в своих слезах! Лом, тебе должно быть стыдно перед двором, в котором тебя учили держать слово! Лом, ты слабак, и не заслуживаешь реванша! Русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечетку», — написал Редкач под фото с эпизодом, в котором у Василия заплетаются ноги во время недавнего боя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко рухнул в рейтинге сильнейших боксеров современности.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter