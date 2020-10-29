Пытался задушить подушкой: экс-подруга обвинила знаменитого теннисиста в домашнем насилии

Российская модель Ольга Шарыпова, в течение нескольких лет встречавшаяся с нынешней седьмой ракеткой мира Александром Зверевым, проигравшим в финале US Open-2020 австрийцу Доминику Тиму, откровенно рассказала о своих отношениях с теннисистом и насилии со стороны знаменитого спортсмена.

«Это произошло в августе 2019 года, за несколько дней до старта US Open. В тот день я как раз гуляла с Дашей Медведевой, женой Даниила Медведева (шестая ракетка мира. — Авт.), и своим другом. Мы немного задержались, и Саша разозлился из-за этого. Когда я пришла домой, у нас произошла ссора. Ссоры у нас всегда происходили на пустом месте. Я написала в Instagram, что он пытался задушить меня подушкой, скручивал руки. Я пыталась выбежать из номера несколько раз, но он не позволял мне. Боялся, что это кто-то может увидеть и услышать нас. Но в итоге мне удалось вырваться, и я убежала босиком с одним телефоном на шнурке.

Сначала я пряталась в гостинице, но Саша спустился вниз и нашел меня. Мы стояли около бокового входа. Я рыдала и пыталась уйти, а он хотел, чтобы я вернулась в номер, и мы поговорили. Но я понимала, что в тот момент никакого диалога не будет. Мне было страшно, и я хотела убежать. Но Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет. И что всем на меня наплевать, что бы он со мной ни сделал. К счастью, в тот момент появились люди, и я проскочила вместе с ними на улицу. Я оказалась одна, босиком посреди улицы. Хорошо, что у меня был телефон, и я смогла списаться с другом, который отвез меня в свою семью.

Все вещи, деньги, документы — всё осталось в номере. После этой ситуации Саша мне писал и звонил. Сначала я не хотела его видеть, но решила, что всё-таки нам надо поговорить. Я приехала в отель и ждала его в лобби, потому что карточки от номера у меня не было. Пока мы переписывались с Сашей, мы опять с ним начали ругаться. Я сидела в гостиничном туалете и плакала. А когда он приехал в отель, то просто вышвырнул мои вещи в холл.

Это была не первая ситуация, когда он поднял на меня руку, их было достаточно много. Но каждый раз я пыталась это забыть и винила себя в этом. Но тогда в августе это было на самом деле страшно. Я реально испугалась за свою жизнь

Просто я хочу, чтобы Саша понял, что за всё рано или поздно надо отвечать. Естественно прямых свидетелей, что он меня душил нет и быть не может, потому что это происходило наедине. Но я готова на любые проверки, включая детектор лжи, чтобы подтвердить свои слова. Я не требую от него ничего. Просто хочу, чтобы об этом узнали", — поведала девушка в интервью «Чемпионату».

Отметим, что другая бывшая девушка теннисиста Бренда Патеа сообщила, что беременна от Зверева. Правда, совместную опеку над ребенком она даже не рассматривает и будет заниматься воспитанием самостоятельно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный польский футболист Анджей Шармах получил восьмилетний тюремный срок за домашнее насилие над женой.

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