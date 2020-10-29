Жонглирование и пресс: Усик провел открытую тренировку перед боем с Чисорой

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) провел обязательную открытую тренировку перед боем против британца Дерека Чисоры, который станет для нашего соотечественника вторым в новом дивизионе.

33-летний крымчанин поработал «на лапах» с одним из своих тренеров Сергеем Лапиным, уделил внимание прессу, а также показал свои умения в жонглировании. Ну и, конечно, не обошлось без фирменной улыбки Александра.

Напомним, что бой Усик — Чисора пройдет поздно вечером в субботу, 31 октября, на Wembley Arena в Лондоне. «ФАКТЫ» проведут онлайн трансляцию поединка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Чисора пообещал Усику «самый большой страх в жизни».

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