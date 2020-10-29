Где смотреть онлайн «Днепр-1» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 8-го тура чемпионата Украины

В пятницу, 30 октября, поединком между «Шахтером», который в Лиге чемпионов удержал ничью в противостоянии с «Интером», и «Мариуполем» на столичном «Олимпийском» стартует 8-й тур чемпионата Украины по футболу.

Напомним, что в прошлом сезоне приазовцам впервые с 2013 года удалось разжиться одним очком в противостоянии с без пяти минут чемпионом страны (1:1). В целом же статистика у мариупольцев, в заявке которых полно арендованных игроков «Шахтера», против «оранжево-черных» в чемпионате Украины просто ужасная — 40 поражений и четыре ничьи. Ни одной победы!

В субботу, 31 октября, «Днепр-1» на… столичном «Олимпийском» примет «Динамо», которое в Лиге чемпионов сыграло вничью на поле «Ференцвароша» (встреча второго круга УПЛ состоится в Днепре). Отметим, что в прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами — 2:0 в Киеве и 3:1 в Днепре (тогда в составе хозяев хет-триком отметился нынешний форвард киевлян Супряга).

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение подопечным Мирчи Луческу. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом 1,44, на ничью — 5,00, на успех команды Игора Йовичевича — 6,30.

В других поединках второго игрового дня «Колос» примет в Коваливке «Олимпик», а в гости к «Александрии» наведается «Десна».

В воскресенье, 1 ноября, запланированы три встречи. В Ужгороде сразятся новички УПЛ «Минай» и «Рух», во Львове — местный одноименный клуб, расставшийся с главным тренером Георгием Цецадзе, и «Ворскла», а в Запорожье — «Ингулец» и «Заря», проигравшая второй подряд поединок в Лиге Европы.

Чемпионат Украины. 8-й тур

30 октября (пятница)

«Шахтер» — «Мариуполь» 19:00 «Футбол 1»

31 октября (суббота)

«Колос» — «Олимпик» 14:00 «Футбол 2»

«Александрия» — «Десна» 17:00 «Футбол 2»

«Днепр-1» — «Динамо» 19:30 УНИАН

1 ноября (воскресенье)

«Минай» — «Рух» 14:00 «Футбол 1»

«Львов» — «Ворскла» 17:00 «Футбол 1»

«Ингулец» — «Заря» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Динамо» — 17 очков (7 матчей);

2. «Ворскла» — 15 (7);

3. «Шахтер» — 13 (7);

4. «Десна» — 12 (7);

5. «Колос» — 12 (7);

6. «Мариуполь» — 11 (7);

7. «Олимпик» — 9 (7);

8. «Заря» — 9 (7);

9. «Александрия» — 9 (7);

10. «Днепр-1» — 8 (7);

11. «Ингулец» — 5 (7);

12. «Минай» — 5 (6);

13. «Рух» — 2 (7);

14. «Львов» — 1 (6).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»); 4 — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»); 3 — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Артем Бондаренко («Мариуполь»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболисты «Динамо» Георгий Бущан и Виталий Миколенко заразились коронавирусом.

Фото ФК «Динамо»

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