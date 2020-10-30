Усик перед боем в Лондоне получил подарок от Ярмоленко

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), готовящийся к намеченному на 31 октября на Wembley Arena в Лондоне бою против британца Дерека Чисоры (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений), получил на Туманном Альбионе подарок от соотечественника.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УСИК — ЧИСОРА

Менеджер украинского боксера Эгис Климас опубликовал в Instagram видео, на котором Усик красуется с именной футболкой лондонского «Вест Хэма», подаренной ему футболистом «молотобойцев» и сборной Украины Андреем Ярмоленко (напомним, совсем недавно у игрока родился третий сын).

«Саня вроде за „МанСити“ топил?», — потроллил Усика в комментариях один из подписчиков, вспомнив, как боксер раньше красовался с футболкой другого английского клуба «Манчестер Сити», подаренной ему Александром Зинченко.

Кстати, накануне Усик и Чисора провели дуэль взглядов. Все прошло тихо-мирно, даже с юмором.

Правда, в конце дуэли взглядов украинец в ответ на «послания» Чисоры таки потроллил британца, достав из кармана ручку и листик бумаги и якобы начав считать своих поверженных оппонентов. Причем в списке «жертв» Александра оказались не только побежденные им Хантер, Хук, Бриедис, Гассиев, Белью и Уизерспун, но и Чисора с Джошуа.

«Сейчас я не думаю о Дереке. Я буду думать о нем в субботу. Он сильный парень, который попытается меня победить. Мы готовы к этому. Я готов с этим справиться. Может быть, он в чем-то хорош, но я не знаю, в чем именно.

Я не боюсь. Меня оберегает ангел, поэтому мне нестрашно. Я не запуган. У меня нет никакого страха перед Чисорой. Я просто его побью", — заявил Александр Усик в интервью Ring TV.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции поединок Усик — Чисора.

Фото skysports.com

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