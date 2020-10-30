Участник Лиги Европы установил достижение, которое невозможно превзойти

Состоявшийся накануне в Лондоне поединок Лиги Европы «Арсенал» — «Дандолк» завершился прогнозируемой победой английского гранда — 3:0. Но при этом чемпион Ирландии установил достижение, которое невозможно превзойти. Повторить — да, но не превзойти.

За 90 с лишним минут поединка футболисты «Дандолка» не совершили ни одного (!) фола, сообщает Twitter OptaJoe. Такого ни разу не случалось с момента основания турнира в 2009 году. Для сравнения: «Арсенал» в этом матче нарушил правила 20 (!) раз.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Дандолк» — 3:0

Отметим, что «канониры» после двух туров набрали 6 очков и делят лидерство в квартете В с норвежским «Мольде». У «Дандолка», как и у австрийского «Рапида», нет ни одного очка в активе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Испании Серхио Рамос побил мировой рекорд.

Фото Twitter ФК «Дандолк»

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