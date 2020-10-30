На венчание — в Rolls-Royce Геббельса: Диего Марадоне исполнилось 60 лет

Его первым футбольным мячом был обыкновенный апельсин. История Марадоны — это летопись стремительного взлета парня из трущоб Буэнос-Айреса, купания в лучах славы и столь же оглушительного падения.

«Десять бойцов и один артист» — так называли журналисты звездную сборную Аргентины, в которой блистал неподражаемый Диего Марадона. Кумир болельщиков всего мира, друг Фиделя Кастро, наркоман и скандалист. Бедный и богатый, счастливый и несчастный. «И вся история его — история болезни… «Эти слова Владимира Высоцкого вполне можно отнести и к Марадоне — одному из величайших футболистов XX века, которому 30 октября исполняется 60 лет (юбилей Диего встречает на самоизоляции: в начале недели его телохранитель заразился коронавирусом)

«Те, кто говорят, что я ничего не заслуживаю, что мне все далось легко, могут поцеловать меня в задницу», — это слова Марадоны.

Деcять фактов из жизни знаменитого аргентинца

Чтобы помочь родителям, маленький Диего лепил глиняные кувшинчики для цветов и продавал их на рынке

1. В 1994 году, чтобы поехать на четвертый в своей карьере чемпионат мира, 33-летний Марадона пахал за двоих. За неделю усиленных трехразовых тренировок и благодаря специальной китайской диете располневший Диего сбросил 11 килограммов, набрал свой боевой вес (72 кг) и добился-таки цели — попал в состав сборной Аргентины. На поле он снова стал грозой соперников, забил гол, отдал результативную передачу. И в очередной раз оказался в центре громкого скандала. Уже в разгар мирового первенства в США после проведения анализов в моче Марадоны обнаружили следы запрещенного препарата — эфедрина.

Аргентинец готов был даже поклясться здоровьем своих дочерей, что не виновен, обвинял в заговоре боссов ФИФА. Но спустя два месяца вердикт высшего футбольного органа планеты прозвучал как приговор: 15 месяцев отлучения от футбола.

По истечении дисквалификации Диего поспешил покинуть Италию, но ни в Испании, ни в Аргентине вернуться на прежний уровень уже не сумел. Это было началом конца удивительной истории…

В футболке сборной Аргентины Диего Марадона провел 91 поединок и забил 34 мяча

2. Ранним утром в воскресенье, 30 октября 1960 года, в клинике Ланус, что в пригороде Буэнос-Айреса, произошло не ахти какое во всемирном масштабе событие: Дальма, жена рабочего мельницы «Тритумоль» Диего, родила сына. В семье праздник — после четырех девочек наконец-то сын, наследник! Мальчику дали имя отца. Это уже потом будут еще два младших брата — Уго и Рауль, а за ними еще одна сестричка.

В девять месяцев Диего-младший начал ходить, а в год его уже трудно было догнать. Подарок, который на семилетие преподнес ему двоюродный брат Бето, запомнился Марадоне на всю жизнь — настоящий футбольный мяч! Первый в его жизни!

В детстве, чтобы помочь родителям, Диего Армандо вместе с сестрами лепил глиняные кувшинчики для цветов. Потом сосуды сушили на солнце, раскрашивали и несли на рынок. Все, до последнего сентаво, деньги отдавали матери.

Отец футболиста Диего умер в 2015 году, а мать Дальма — в 2011-м

3. Аргентинцы навсегда запомнят 1986 год. Еще бы, тогда они стали чемпионами мира, а Диего признали лучшим футболистом турнира. И уж тем более этот чемпионат не забудет весь остальной футбольный мир. Ведь именно в Мексике в матче со сборной Англии Марадона забил два самых знаменитых своих гола. Один — просто шедевр! Обыграв по пути к воротам едва ли не всю английскую команду, аргентинец не отказал себе в удовольствии на «закуску» оставить с носом еще и голкипера Питера Шилтона. И только потом направил мяч в сетку (тот гол позже признали лучшим в истории чемпионатов мира!).

Другой же гол на глазах у всех Марадона забил… рукой. Одним из немногих, кто не заметил этой ошибки, был судья встречи. Он-то и засчитал этот мяч вопреки всем футбольным правилам. Через несколько лет Диего все же признался, что поразил ворота англичан рукой, но при этом подчеркнул: это была… рука Божья.

Спустя годы в городе Росарио, неподалеку от Буэнос-Айреса, почитатели таланта легендарного футболиста открыли в его честь церковь «Божьей руки». «Великий спортсмен должен жить вечно и вправе покинуть Землю лишь в том случае, если сам Господь захочет сыграть с ним в футбол», — считают поклонники Диего.

Та самая знаменитая «рука Бога»

4. Со своей будущей женой Клаудией (она старше Марадоны на два года) Диего познакомился летом 1976 года на танцах. И уже на второй день представил ее своим родителям.

Правда, свадьбу влюбленные сыграли только через 13 лет — в конце 1989-го, когда у них уже подрастали две дочери — Дальма и Джаннина. Гуляли роскошно и весело. На полторы тысячи гостей потратили 2 миллиона долларов. А на венчание молодые отправились в Rolls-Royce, по слухам, когда-то принадлежавшем Геббельсу.

После 25 лет совместной жизни, в 2004-м, Диего и Клаудия развелись. Хотя при этом сохранили хорошие отношения: со временем бывшая жена даже стала агентом Марадоны. Да и со взрослыми уже дочерьми Марадона видится часто. Младшая, Джаннина, вышла замуж за футболиста «Атлетико» и сборной Аргентины Серхио Агуэро. В феврале 2009-го у них родился сын Бенхамин, а в в 2013-м пара рассталась. Старшая дочь Дальма — жена Фернандо Молины, бывшего пресс-секретаря аргентинской сборной.

С 2005 года Марадона встречался с учительницей физкультуры Вероникой Охедой, которая младше его на 17 лет. В 2013-м у Диего и Вероники родился сын, которого назвали Диего Фернандо. Любопытно, что на тот момент родители уже не встречались, а сам бывший футболист только спустя месяц признал сына своим.

С первой супругой Клаудией и дочерьми Дальмой и Джанниной

5. В начале 2000-х в Буэнос-Айресе состоялось долгожданное открытие Музея Диего Марадоны. В нем выставлены около 600 предметов, принадлежащих знаменитому футболисту. Там можно увидеть бутсы, в которых Марадона на ЧМ-1986 в Мексике забил тот потрясающий гол англичанам. А еще майки самого Марадоны и его соперников, предметы футбольной экипировки, флаги. Эти вещи более 20 лет хранила бывшая супруга футболиста.

Безусловный интерес представляют подарки аргентинцу, в том числе от лидера Кубы Фиделя Кастро и солиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри. По вещам, фотографиям и демонстрируемым видеозаписям можно проследить всю жизнь Марадоны — его взлеты и падения. Посетители увидят, например, фотографию, на которой футболист плачет, получив тяжелую травму во время игры за испанскую «Барселону» в 1983-м. Или другое фото: Марадона заснят в момент задержания полицией за употребление наркотиков (1991 год, Буэнос-Айрес). Вот бы еще в тот музей ружье, из которого в 1994-м он палил по журналистам из окна собственной виллы…

С Фредди Меркьюри

Кстати, в 2016-м в столице Аргентины открыли еще один музей Марадоны. Причем экспозиция (а это около двух тысяч личных вещей игрока!) размещена в доме, в котором легендарный футболист, будучи подростком, жил со своей семьей. Первый профессиональный контракт Диего — один из центральных экспонатов музея. Здесь же копия кубка, выигранного Марадоной в составе аргентинской сборной на чемпионате мира в 1986 году. Рядом множество плакатов, газетных вырезок, фотографий. На одной из них, например, Диего сидит на ступеньках крыльца, держа в руках документы на дом. Это достижение, как сказано в подписи к фото, Марадона посвятил своему отцу. Или вот, Диего с братьями играет на заднем дворе в настольный теннис.

Сам музей принадлежит бывшему тренеру команды «Архентинос Хуниорс» Альберто Пересу. Ему пришлось потратить несколько лет на переговоры с дамой, поселившейся в доме после семьи Марадоны, прежде, чем он смог купить его за 100 тысяч долларов. Затем еще несколько лет ушло на ремонт, обустройство музея, подбор экспонатов, в том числе мебели. Владелец музея попытался восстановить скромную обстановку квартиры: комнату футболиста, кухню, гостиную. В спальне Диего на втором этаже — деревянная кровать с синим стеганым одеялом, небольшой письменный стол, лампа. На стенах постеры из спортивных журналов, на полу — стопки музыкальных пластинок. В гостиной телевизор беспрерывно транслирует финальный матч чемпионата мира 1986 года. А туалета внутри дома не было — он был обустроен на улице, что, по словам тренера, в какой-то мере способствовало закалке Марадоны.

Комната, в которой вырос Диего

6. В конце 1990-х Марадона выпустил компакт-диск с песнями в своем исполнении, а все вырученные от продажи средства перечислил в фонд помощи малоимущим аргентинским детям. А еще издал автобиографическую книгу «Это я, Диего!».

Попробовал себя знаменитый футболист и в кино, сыграв в популярном в Аргентине телесериале «Специальная семья» роль… инопланетянина. В какие бы передряги Марадона ни попадал, популярность его в мире по-прежнему остается огромной. Культовый режиссер Эмир Кустурица даже снял о жизни футболиста полнометражный документальный фильм.

На левой ноге футбольной звезды вытатуирован портрет Фиделя Кастро, а на правом плече — Че Гевары

7. Многолетняя дружба связывала Марадону с Фиделем Кастро. Именно на Кубе Диего находил покой в трудные минуты своей жизни. Там же он лечился от кокаиновой зависимости, после того как в 2002-м угодил в одну из клиник Уругвая с сердечным приступом, вызванным передозировкой наркотиков. Едва не умер тогда… Портрет Фиделя вытатуирован на левой ноге Диего, которой он забил большинство своих голов (а на правом плече экс-футболиста красуется лицо еще одного его кумира — Че Гевары). Как известно, иностранцам запрещено было покупать недвижимость на острове Свободы, но когда Марадона решил приобрести там дом, Кастро сделал для него исключение.

С Фиделем Кастро

8. Далеко не праведный образ жизни, наркотики — все это довело некогда быстроногого Марадону до того, что при росте 167 сантиметров он стал весить почти 130 килограммов! Всевозможные болячки буквально ходили за ним по пятам. И Диего, решив в корне изменить свою жизнь, согласился на операцию. В марте 2005-го в одном из колумбийских госпиталей ему удалили часть желудка. За несколько месяцев аргентинец заметно похудел, стал весить 80 килограммов и перестал употреблять наркотики.

А вернувшись к полноценной жизни, Диего вел на местном телевидении суперпопулярное шоу «Вечер с десятым номером». Его гостями в студии были такие знаменитости, как музыкант Мик Джаггер, футболист Пеле, шахматист Анатолий Карпов…

С Пеле

9. Для Марадоны не существует авторитетов. Ни на земле, ни на небе. Это он в очередной раз доказал, выступив в своей автобиографии с резкой критикой Папы Римского. Футболист приехал на аудиенцию к Понтифику после триумфального ЧМ-1986 и был очень разочарован атмосферой двуличия, которая ему почудилась в Ватикане.

«Да, я пошел против Папы Римского. Это случилось потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что Церковь беспокоится о бедных детях… Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!»



На аудиенции Марадона оскорбился тем, что ему и его матери Папа Римский подарил одинаковые четки, но футболисту при этом сказал, что его четки особенные. «Тогда я подошел к нему и спросил: „Ваше Святейшество, в чем разница между моими четками и четками моей мамы?“ Он только посмотрел на меня, пожал мне руку, улыбнулся, и мы пошли дальше. Полное отсутствие уважения; он всего лишь пожал мне руку и улыбнулся, ничего больше!» — с негодованием вспоминал потом аргентинец.

С Папой Римским

10. После провала сборной Аргентины на ЧМ-2010 (0:4 в четвертьфинале от немцев) звездный аргентинец покинул пост наставника команды. Марадона регулярно участвует в благотворительных мероприятиях. К примеру, в свое время Диего организовал благотворительный матч между сборными ветеранов Уругвая и Аргентины, все сборы от которого пошли на лечение бывшего игрока аргентинской национальной команды Фернандо Касереса, серьезно пострадавшего в результате вооруженного бандитского нападения.

Диего Марадоне — 60

Вот такой он, Диего Марадона, забивший за 21 год карьеры 346 голов в 679 матчах. Знаменитый и непредсказуемый. Одни до сих пор его боготворят, другие презирают. Но футболка с 10-м номером на спине навечно оставлена в сборной Аргентины именно за Марадоной. Кстати, один из жителей Буэнос-Айреса — Вальтер Ротундо — по-своему выразил восхищение легендой, назвав дочерей Мара и Дона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Диего Марадоны нашлись еще три внебрачных ребенка.

Фото Reuters, Getty Images, Instagram

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