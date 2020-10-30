Усик — Чисора: онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе

В субботу, 31 октября, на Wembley Arena в Лондоне украинец Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) проведет второй поединок в новом для себя дивизионе, сразившись с британским супертяжеловесом Дереком Чисорой (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений). Начало боя, который весной перенесли из-за пандемии коронавируса, — около 23:00. Букмекеры уже сделали прогнозы на предстоящую дуэль.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию боя между 33-летним украинцем и 36-летним британцем, постоянно подначивавшими друг друга, за которой вы сможете следить в этой новости.

Дуэль взглядов

За два дня до поединка Усик и Чисора провели дуэль взглядов, прежде чем «сверлить» друг друга глазами тепло обнявшись. С лица украинца не сходила улыбка, а вот британец прятал глаза за темными очками, хотя и пытался шутить.

Гонорары боксеров

По информации totalsportal.com, Усик по итогам боя без зрителей может рассчитывать на 1,5 млн фунтов стерлингов (почти 2 млн долларов), а Чисора — на 4 млн в британской валюте (5,2 млн долларов).

Изначально планировалось, что украинец заработает за поединок 2,9 млн долларов, а британец — 9 миллионов (еще 3,9 млн должен был забрать себе промоутер Эдди Хирн). Но для этого нужно было, чтобы бой состоялся на заполненной арене О2. Но в условиях пандемии коронавируса это невозможно.

Дерек Чисора

Дебют в супертяжах

Напомним, что олимпийский чемпион и победитель Всемирной серии бокса Александр Усик перешел в супертяжелый вес после того, как стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом дивизионе, собрав все пояса. В первом поединке в новом дивизионе он 12 октября прошлого года одержал победу над Чаззом Уизерспуном техническим нокаутом в седьмом раунде.

Видео боя Усик — Уизерспун (12 октября 2019 года)

Что же касается Дерека Чисоры, то уроженец Зимбабве последний раз боксировал 26 октября 2019 года против Дэвида Прайса, победив техническим нокаутом.

Что дальше?

В случае победы Усика над Чисорой он станет обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа. Иными словами, это обяжет британца в следующем бою провести защиту против украинца. В противном случае Джошуа, у которого на 12 декабря в Лондоне запланирована защита пояса IBF в поединке против болгарина Курбата Пулева, придется отказаться от титула, и Усик будет боксировать за вакантный пояс против первого номера рейтинга WBO на тот момент.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире бой Усик — Чисора.

Фото Twitter matchroomboxing, Instagram

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