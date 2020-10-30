«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари»: Хабиб обрушился с проклятиями на Макрона

Непобедимый чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов, который после триумфа в поединке с американцем Джастином Гэйтжи объявил о завершении карьеры, обрушился с проклятиями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман, — написал Хабиб в Instagram. — Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите.

Мы — мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными.

Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения".

К слову, лайк под этим постом поставил украинский боксер Александр Усик, готовящийся к намеченному на 31 октября бою против Дерека Чисоры в Лондоне.

Отметим, что такая реакция Хабиба вызвана последними событиями во Франции. Президент этой страны Эммануэль Макрон после того, как 18-летним мусульманином был убит и обезглавлен школьный учитель, заявил, что педагога «убили трусы». Кроме того, выступая 23 октября на траурной церемонии в память об учителе, глава государства отметил, что ислам находится в состоянии кризиса. «Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков», — добавил Макрон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спарринг-партнер Конора Диллон Дэнис выложил снимок Хабиба в ванне с пятью мужчинами.

Фото UFC, Instagram

180

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter