Известный футболист найден мертвым на парковке

Тело известного корейского футболиста, 31-летнего защитника «Сеула» Ким Нам Чуна, было обнаружено на парковке у офисного здания в столице Южной Кореи. Полиция заявила, что не выявила никаких следов преступления и подозревает, что Ким покончил жизнь самоубийством, сообщает The Korea Times. Позже версию о том, что футболист свел счеты с жизнью, подтвердил один из боссов корейской К-лиги.

Издание информирует, что Ким выступал за «Сеул» с 2013 года, хотя на два года, во время прохождения обязательной воинской службы, был переведен под знамена клуба «Сангжу Санму». За время выступлений в высшем корейском дивизионе футболист провел 137 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Нам Чун, недавно продливший контракт с клубом до конца 2022 года, провел 25 встреч, получил пять желтых и одну красную карточку.

В высшем дивизионе чемпионата Южной Кореи Ким Нам Чун (справа) провел 137 поединков и забил четыре мяча

В субботу, 31 октября, «Сеул», занявший по итогам регулярного чемпионата седьмое место, проведет последний матч сезона против «Инчхон Юнайтед». Встреча начнется с минуты молчания в память о Ким Нам Чуне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист харьковского «Металлиста» Милян Мрдакович покончил с собой.

Фото ФК «Сеул»



270

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter