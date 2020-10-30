«Динамо» перед игрой с «Барселоной» лишилось двух основных вратарей

Киевское «Динамо», которому предстоят матчи против «Днепра-1» (31 октября), «Барселоны» (4 ноября) и «Шахтера» (8 ноября), понесло еще одну кадровую потерю. Вслед за вратарем Георгием Бущаном и защитником Виталием Миколенко положительный тест на коронавирус сдал еще один голкипер — Денис Бойко, защищавший последний рубеж «бело-синих» в игре Лиги чемпионов против «Ференцвароша», сообщает Meta-ratings.com.ua.

Кроме того, по информации портала, COVID-19 заразились еще пять сотрудников учебно-тренировочной базы киевлян в Конче-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в столичном клубе.

Также положительный тест на коронавирус официально подтвержден у старшего тренера «Динамо» (U21) Юрия Мороза, который находится на самоизоляции.

Если информация подтвердится, то наверняка в ближайших встречах «бело-синих» (в том числе и против Лионеля Месси и компании) сыграет третий вратарь «Динамо» — 18-летний Руслан Нещерет, имеющий опыт выступлений в юношеской Лиге УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что положительный тест на коронавирус сдал футболист сборной Украины Богдан Михайличенко.



Фото ФК «Динамо»

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