«Шахтер» 46-й раз в истории обыграл «Мариуполь»: видеообзор матча УПЛ

В пятницу, 30 октября, поединком на столичном «Олимпийском» между двумя представителями Донецкой области стартовала программа 8-го тура украинской премьер-лиги. Печальное, откровенно говоря, зрелище…

Чемпионат Украины. 8-й тур

«Шахтер» (Донецк) — «Мариуполь» — 4:1 (Тайсон, 27, с пенальти, 75, Судаков, 44, Патрик, 65, с пенальти — Горбунов, 72). Матч молодежных команд не состоялся.

«Шахтер»: Пятов, Сиприано, Матвиенко, Витао, Болбат, Степаненко, Патрик, Тайсон, Вакула (Мораес, 70), Судаков, Вьюнник (Тете, 58).

Поединок чемпиона страны, который отобрал в еврокубках очки у «Интера», против подопечных Остапа Маркевича был вынесен на пятницу, поскольку уже во вторник, 3 ноября, подопечным Луиша Каштру на этом же стадионе предстоит матч Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

С учетом того, что за «Мариуполь» не могли играть 13 (!) футболистов, арендованных у «Шахтера» (у Кащука, кроме того, тяжелая травма) и дисквалифицированный Быков, тренерский штаб горняков по сравнению с игрой против «Интера» выставил… полностью новый состав.

Прогнозируемо 50-й официальный матч друзей-соперников в чемпионате и Кубке страны завершился… 46-й победой «Шахтера» (при четырех ничьих). «Дубль» Тайсона, гол с пенальти Патрика, а также точный удар с игры Судакова позволили команде португальца подняться на второе место в таблице УПЛ, а заодно довели общий счет в противостоянии «Шахтер» — «Мариуполь» до 136:31. Фарс…

Видеообзор первого тайма

3:0 Патрик (65-я мин., с пенальти)

3:1 Горбунов (72-я мин.)

4:1 Тайсон (75-я мин.)

Не наше дело советовать, но почему бы «Мариуполю» в следующем сезоне не попробовать взять в аренду у «Шахтера» еще больше футболистов, чтобы против земляков (ФК «Шахтер», напомним, в последние годы зарегистрирован в Мариуполе)… вообще некому играть было. А то в нынешней встрече у приазовцев целых три игрока на замене сидело, хотя в матче молодежных команд играть было некому. Поединок «Шахтер» (U21) — «Мариуполь» (U21) просто не состоялся. Официальная причина — заражение футболистами приазовской команды COVID-19.

Положение команд:

1. «Динамо» — 17 очков (7 матчей);

2. «Шахтер» — 16 (8);

3. «Ворскла» — 15 (7);

4. «Десна» — 12 (7);

5. «Колос» — 12 (7);

6. «Мариуполь» — 11 (8);

7. «Олимпик» — 9 (7);

8. «Заря» — 9 (7);

9. «Александрия» — 9 (7);

10. «Днепр-1» — 8 (7);

11. «Ингулец» — 5 (7);

12. «Минай» — 5 (6);

13. «Рух» — 2 (7);

14. «Львов» — 1 (6).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»); 4 — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»); 3 — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Алан Патрик («Шахтер»).

В 8-м туре УПЛ также сыграют: «Колос» — «Олимпик», «Александрия» — «Десна», «Днепр-1» — «Динамо» (31 октября), «Минай» — «Рух», «Львов» — «Ворскла», «Ингулец» — «Заря» (1 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции поединки 8-го тура чемпионата Украины по футболу.

Фото ФК «Мариуполь»

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