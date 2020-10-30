Умер чемпион мира по футболу, продавший свои награды родному клубу

Чемпион мира в составе сборной Англии и победитель Кубка европейских чемпионов в футболке «Манчестер Юнайтед» Нобби Стайлз скончался в возрасте 78 лет, сообщает thesun.co.uk.

Бывший опорный полузащитник умер после долгих лет борьбы с раком простаты и старческой деменции на последней стадии. По словам родных Стайлза, он «мирно скончался в окружении своей семьи после продолжительной болезни».

После победного финала ЧМ-1966 Стайлз, который провел в составе сборной Англии 28 матчей, запомнился болельщикам не только своей беззубой улыбкой (говорят, футболист специально убирал протезы, чтобы раздражать соперников), но и танцами в чаше «Уэмбли».

Знаменитая беззубая улыбка Нобби Стайлза

В футболке «Манчестер Юнайтед» Нобби провел 311 поединков, став с командой чемпионом Англии в 1965 и 1967 годах, а также обладателем Кубка европейских чемпионов в 1968-м (победив «Бенфику» в финале на «Уэмбли», Стайлз и его одноклубники стали первой английской командой, выигравшей престижный трофей).

После завершения карьеры Стайлз, игравший также за «Мидлсбро» и «Престон Норт-Энд», тренировал «Престон», «Ванкувер Уайткэпс», «Вест Бромвич», а также молодежный состав «МЮ» при Алексе Фергюсоне.

К сожалению, в последние годы его здоровье ухудшилось. В 2010 году после мини-инсульта футболист решил продать свои медали, чтобы что-то оставить семье. В итоге родной клуб Нобби Ставйлза «Манчестер Юнайтед» купил их за 200 тысяч фунтов стерлингов, и теперь медали хранятся в клубном музее.

Тяжело заболев, чемпион мира вынужден был продать свои медали чемпиона мира и победителя Кубка чемпионов

Кстати, кроме Стайлза, только двое англичан (Бобби Чарльтон и Иан Каллаган) смогли выиграть за карьеру и чемпионат мира, и Кубок чемпионов.

2013 год. Нобби Стайлз со знаменитыми партнерами по сборной Англии Бобби и Джеком Чарльтонами

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный чемпион мира по футболу Джек Чарльтон.

Фото Rex Features

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