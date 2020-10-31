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Спорт

Forbes назвал топ-10 самых дорогих молодых футболистов мира

13:11 31 октября 2020
Килиан Мбаппе

Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих «вундеркиндов» мирового футбола. Список, в который входят игроки не старше 21 года, возглавил чемпион мира в составе сборной Франции, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (на фото), трансферную стоимость которого (с учетом данных Transfermarkt, CIES и состоявшихся трансферных сделок) Forbes оценил в 183,3 млн евро.

На второй позиции — португальский нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш (104 млн евро), на третьем — немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц (98 млн).

В топ-10 также вошли: Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада; 88,3 млн), Маттейс де Лихт («Ювентус», Нидерланды; 86,8 млн), Джейдон Санчо («Боруссия» Д., Англия; 86,8 млн), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д., Норвегия; 68,3 млн), Ашраф Хакими («Интер», Марокко; 66,3 млн), Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия; 63 млн) и Ферран Торрес («Манчестер Сити», Испания; 57,7 млн).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду и Лионель Месси оказались выше Владимира Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира.

Фото Twitter ФК «ПСЖ»

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