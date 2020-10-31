Лучшая футболистка мира позвала под венец легенду женской НБА

Обладатель «Золотого мяча"-2019, форвард женской сборной США Меган Рапино, сделала предложение руки и сердца легенде женской НБА Сью Берд. Об этом четырехкратная чемпионка НБА и лучший ассистент лиги за всю историю сообщила на своей странице в Instagram, сопроводив пост романтичным фото, на котором видно, как Меган стоит на колене и надевает Сью кольцо на палец.

Отметим, что 35-летняя олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Рапино и четырехкратная победительница Олимпийских игр и мировых первенств 40-летняя Берд, у которой, кроме американского, есть также паспорт гражданки Израиля, познакомились на Олимпиаде в Рио, а объявили о своих отношениях в 2017 году. Для баскетболистки это первые однополые отношения. А вот Рапино заявила о том, что она лесбиянка, еще в 2012 году и даже была обручена с певицей Сэрой Кахун.

Вот это пара — пять золотых олимпийских медалей на двоих!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионки мира по футболу в составе сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис отгуляли свадьбу.

Фото Instagram

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