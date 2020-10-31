«Динамо» с вратарем-дебютантом победило «Днепр-1»: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 31 октября, в Киеве, Коваливке и Александрии состоялись еще три матча 8-го тура украинской премьер-лиги, в которых команды «отгрузили» в ворота друг друга 10 мячей.

Чемпионат Украины. 8-й тур

31 октября (суббота)

«Днепр-1» — «Динамо» (Киев) — 1:2 (Назаренко, 22 — Адамюк, 34, в свои ворота, Цыганков, 44). Молодежные составы — 0:1.

«Динамо»: Нещерет, Попов, Караваев, Забарный, Кендзера, Вербич (Родригес, 63), Шепелев (Сидорчук, 85), Цыганков, Буяльский (Леднев, 72), Андриевский, Супряга.

В день поединка на «Олимпийском» (матч второго круга состоится в Днепре) «Динамо» официально подтвердило, что вслед за голкипером Георгием Бущаном и защитником Виталием Миколенко положительный тест на коронавирус сдал вратарь Денис Бойко. В итоге у «бело-синих» (в том числе и перед матчем Лиги чемпионов на поле «Барселоны» 4 ноября) остался только один страж ворот из первой команды — 18-летний Руслан Нещерет.

Дебютант и вышел в «основе» на поединок против подопечных Игора Йовичевича. Как и форвард Супряга, который во встрече соперников в прошлом сезоне оформил хет-трик в ворота… «Динамо».

В первом тайме на гол-шедевр игрока «Днепра-1» Назаренко динамовцы ответили четвертым в сезоне мячом Цыганкова, а еще раньше «самострелом» отметился защитник команды Йовичевича Адамюк, головой переправивший мяч в свои ворота.

После перерыва динамовцы, игравшие без удаленного в прошлом поединке Шапаренко (полузащитника дисквалифицировали на один поединок, и он сможет 8 ноября сыграть с «Шахтером»), могли развить успех, но в итоге довольствовались второй подряд победой с перевесом в один мяч.

«Колос» (Коваливка) — «Олимпик» (Донецк) — 1:2 (Селезнев, 86, с пенальти — Бенито, 17, Шахаб, 62, с пенальти). Молодежные составы — 6:0.

Команда из Коваливки потерпела первое домашнее поражение на новом стадионе, а заодно прервала беспроигрышную серию в УПЛ, длившуюся шесть матчей. Отметим, что форвард хозяев поля Селезнев забил свой 113-й мяч в чемпионате Украины, посвятив гол в ворота «Олимпика» памяти своего отца, который умер на прошлой неделе.

«Александрия» — «Десна» (Чернигов) — 2:2 (Банада, 72, Ситало, 82 — Тотовицкий, 39, с пенальти, Будковский, 84). На 89-й минуте удален Имереков («Десна»). Молодежные составы — 4:0.

Выходя на поле, подопечные Владимира Шарана наверняка помнили, что предыдущий визит «Десны» на стадион «Ника» закончился для «Александрии» сущим кошмаром — 1:5! Проигрывали хозяева поля по ходу встречи и на сей раз. Но благодаря голам Банады и Ситало они смогли перевернуть ситуацию на поле. И все же последнее слово оказалось за «Десной», сумевшей благодаря точному удару головой Будковского уйти от поражения.

30 октября (пятница)

«Шахтер» (Донецк) — «Мариуполь» — 4:1 (Тайсон, 27, с пенальти, 75, Судаков, 44, Патрик, 65, с пенальти — Горбунов, 72). Матч молодежных команд не состоялся.

Положение команд:

1. «Динамо» — 20 очков (8 матчей);

2. «Шахтер» — 16 (8);

3. «Ворскла» — 15 (7);

4. «Десна» — 13 (8);

5. «Олимпик» — 12 (8);

6. «Колос» — 12 (8);

7. «Мариуполь» — 11 (8);

8. «Александрия» — 10 (8);

9. «Заря» — 9 (7);

10. «Днепр-1» — 8 (8);

11. «Ингулец» — 5 (7);

12. «Минай» — 5 (6);

13. «Рух» — 2 (7);

14. «Львов» — 1 (6).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»); 3 — Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий («Заря»), Филипп Будковский («Десна»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Алан Патрик («Шахтер»).

В 8-м туре УПЛ также сыграют: «Минай» — «Рух», «Львов» — «Ворскла», «Ингулец» — «Заря» (1 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции поединки 8-го тура чемпионата Украины по футболу.

Фото ФК «Динамо»

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