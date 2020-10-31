Гассиев — Сефери: видео тяжелого нокаута на 107-й секунде боя

В субботу, 31 октября, в рамках вечера бокса на концертно-развлекательной площадке WOW Arena в Сочи состоялся дебют экс-чемпиона мира по версиям Super WBA и IBF в первом тяжелом весе 27-летнего россиянина Мурата Гассиева (27 побед, 20 из них — нокаутом 1 поражение) в супертяжелой весовой категории.

Какой дебют! Гассиев отправил 43-летнего албанца Нури Сефери по прозвищу Албанский Тайсон в тяжелый нокаут уже на 107-й секунде поединка, отпраздновав свою 27-ю победу в профессиональной карьере.

Напомним, что доя боя с албанцем Мурат Гассиев выходил в ринг еще летом 2018 года, когда без шансов уступил Александру Усику в поединке за статус абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Ранее «ФАКТЫ», сообщали, что ведут онлайн-трансляцию боя Усик — Чисора.

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