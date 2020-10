Усик прокомментировал тяжелую победу над Чисорой

В ночь, на воскресенье, 1 ноября, 33-летний украинский боксер Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом) провел на «Уэмбли Арене» в Лондоне второй в своей карьере поединок в супертяжелом весе, победив по итогам 12 раундов единогласным решением судей очень опасного 36-летнего нокаутера из Англии Дерека Чисору (32 победы, 23 из них — нокаутом, 10 поражений) и став обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO.

Британский рефери Боб Уильямс отдал победу украинцу — 117:112, а датчанин Ян Кристенсен и россиянин Юрий Копцев — по 115:113.

«Это настоящий тест для меня в супертяжелом весе, — заявил после поединка Александр Усик. — Дерек Чисора — большой и тяжелый парень. Отличный бокс, я люблю это.

Я отлично справился с британцем. Я ожидал такой поединок, мы настраивались даже на более серьезное давление. Не знаю, ответил ли этот бой на вопрос о том, смогу ли я хорошо выступать в супертяжах. Это вопрос к фанатам и диванным экспертам.

Какую бы я оценку себя поставил за поединок по 10-бальной системе. Тройку!

Впрочем, главное теперь — поехать домой, провести как можно больше времени с семьей и дальше продолжать тренироваться. Я не боксировал целый год, у меня не было боксерской практики.

Я хочу стать в супертяжелом весе абсолютным чемпионом. Не просто чемпионом мира, а абсолютным! Thank you very much, спасибо, дякую".

Напомним, что успех позволил Усику стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Энтони Джошуа (британец присутствовал на бое Александра). Иными словами, победа украинца обязала Энтони в следующем бою провести защиту против Усика. В противном случае Джошуа, у которого на 12 декабря в Лондоне запланирована защита пояса IBF в поединке против болгарина Курбата Пулева, придется отказаться от титула, и Александр Усик будет боксировать за вакантный пояс против первого номера рейтинга WBO на тот момент.

«Привет, Энтони!» — крикнул находившемуся в зале Джошуа сразу после победы Александр Усик, на что британский чемпион лишь улыбнулся.

Кстати, по неофициальной информации, Усик заработал за бой в Лондоне около 2 млн долларов, а куда более раскрученный Чисора — более 5 миллионов.

Фото Twitter Matchroom Boxing

