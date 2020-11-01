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Спорт

Усик — Чисора: видеообзор боя

3:44 1 ноября 2020
Александр Усик&nbsp;— Дерек Чисора

В ночь, на воскресенье, 1 ноября, украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом) на «Уэмбли Арене» в Лондоне победил по итогам 12 раундов единогласным решением судей британца Дерека Чисору (32 победы, 23 из них — нокаутом, 10 поражений) — 117:112, 115:113, 115:113 и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO.

Видеообзор боя Усик — Чисора

«Я 100 процентов выиграл бой, — заявил в комментарии boxingscene.com Дерек Чисора. — Я увеличивал темп. Да, отдал пару раундов, но я увеличивал темп. Однако судьи увидели иначе.

Было давление. Иногда мои удары по телу срабатывали. Он жаловался судье, но судья ничего не сделал. Я просто разочарован. Я опустошен.

В супертяжелом весе нужно драться, а не боксировать. Я задавал темп, но отдал пару раундов, и он поймал меня несколькими хорошими выстрелами, однако они не были болезненными".

Кстати, несмотря на поражение, Чисора после боя вместе с еще одной звездой бокса Дэвидом Хэем пришел в раздевалку украинского боксера и угостил команду Александра Усика бургерами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик прокомментировал победу над Дереком Чисорой.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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