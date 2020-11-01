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Спорт

Бывший соперник Усика назвал «ограблением» победу украинца над Чисорой

11:41 1 ноября 2020
Усик&nbsp;— Чисора

Британский боксер первого тяжелого веса Тони Беллью, который в ноябре 2018-го провел свой последний поединок в профессиональной карьере против Александра Усика, довольно резко высказался о поражении своего соотечественника от нашего чемпиона.

«Дерек выдал фантастическое выступление. Его списывали на протяжении всей недели перед боем, но он вышел в ринг и задал темп. Чисора правильно вошел в бой и сделал поединок очень некомфортным для Усика.

Я не буду говорить слово «ограбление» (но при этом сказал. — Авт.), поскольку это смешно. Но это был близкий бой, и нельзя было бы жаловаться, если бы Чисора оказался победителем. Я знаю, что Усик намного лучше, как боксер. Иногда надо думать о том, что количество порой превышает боксерские навыки.

Но Чисора переработал Усика. Я думаю, что Александр выбрал неправильную тактику. Усик вышел в ринг, чтобы доказать, что он жесткий парень. Он несколько раз показал, что может держать удар и наносить Чисоре урон. Но, как я уже сказал, Дерек его переработал", — приводит слова Беллью издание Dailymail.

Напомним, что по итогам 12 раундов все три рефери отдали победу Усику — 117:112 и дважды по 115:113.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик назвал поединок с Чисорой для себя «настоящим тестом в супертяжелом весе».

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