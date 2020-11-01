«Барселона» — «Динамо»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 4 ноября, киевское «Динамо» на знаменитой арене «Камп Ноу» проведет без зрителей матч группового турнира Лиги чемпионов против местной «Барселоны», президент которой Жозеп Бартомеу вместе с советом директоров подали в отставку (начало — в 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «БАРСЕЛОНА» — «ДИНАМО»

В двух стартовых турах ЛЧ вице-чемпион Испании разгромил дома «Ференцварош» (5:1) и увез три очка со стадиона «Ювентуса» (2:0). В свою очередь, «Динамо» на родном «Олимпийском» уступило чемпиону Италии (0:2) и упустило победу над подопечными Сергея Реброва в Будапеште (2:2).

В прежние годы каталонский и украинский гранды противостояли друг другу целых 10 раз. Три победы записали в свой актив динамовцы, одна встреча завершилась вничью и шесть раз удача улыбалась «гранатово-синим» (разница мячей — 18:15 в пользу испанцев). «Динамо» — «Барселона»: 2:1 и 1:1 в 1991 году, 0:2 и 0:3 в 1992-м, 3:1 и 1:4 в 1993-м, 3:0 и 4:0 в 1997-м, а также 0:2 и 1:2 в 2009-м.

В предстоящей дуэли букмекеры отдают безоговорочное преимущество подопечным голландца Рональда Кумана, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Париматч»: победа «Барселоны» — 1,16, ничья — 8,70, выигрыш «Динамо» — 17,00.

bwin: победа «Барселоны» — 1,12, ничья — 8,25, выигрыш «Динамо» — 17,00.

1xbet: победа «Барселоны» — 1,16, ничья — 9,1, выигрыш «Динамо» — 22.

«Фаворит Спорт»: победа «Барселоны» — 1,14, ничья — 9,90, выигрыш «Динамо» — 19,00.

William Hill: победа «Барселоны» — 1,14, ничья — 8,00, выигрыш «Динамо» — 21,00.

Напомним, что в другом матче в группе G в Будапеште сыграют венгерский «Ференцварош» и итальянский «Ювентус».

Положение команд после двух туров: 1. «Барселона» — 6 очков; 2. «Ювентус» — 3; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в поединке чемпионата Украины победило «Днепр-1».

Фото ФК «Динамо»

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