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Спорт

Дом экс-тренера «Шахтера» обокрали на 100 тысяч евро

16:08 1 ноября 2020
Паулу Фонсека

Бывший тренер донецкого «Шахтера» португальский специалист Паулу Фонсека, которому в марте 2019-го родила дочь пресс-секретарь Рината Ахметова Катерина Остроушко, стал жертвой грабителей.

Как сообщает Il Messaggero, в то время, пока наставник, который сейчас возглавляет римскую «Рому», был на тренировке, а жена и дети ходили по магазинам, воры проникли в роскошный особняк португальца на Виа делла Носетта в Монтеверде и вынесли три пары элитных часов, стоимость которых оценивается в сумму не менее 100 тысяч евро.

Пропажу родные Фонсеки заметили по прибытию домой. Как отмечает полиция, воры проникли в дом через окно, предварительно выключив сигнализацию. Злоумышленники не оставили никаких следов, действуя, наверняка, в перчатках — и это несмотря на то, что правоохранители работали на месте преступления в течение нескольких часов.

Предполагается, что кража — дело рук организованной банды из Восточной Европы, которые действовали по наводке. Причем, о существовании данных часов не знал никто, кроме семьи Фонсеки, и… представителей полиции, которым сам португалец показывал фотографии с их изображением.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо ограбили, пока футболист праздновал завоевание чемпионства.

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