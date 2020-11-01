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Спорт

Капитан сборной Украины подхватил коронавирус

18:43 1 ноября 2020
Олег Плотницкий

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий, призывавший своих соотечественников серьезно относиться к соблюдению мер карантина во время пандемии коронавируса, сам не уберегся от опасного заболевания.

«COVID-19. Тест положительный. Все будет гуд», — написал 23-летний спортсмен на своей странице в Facebook.

Отметим, что с 2017-го по 2019-й Плотницкий выступал за итальянскую «Монцу», после чего перешел в другой клуб на Апеннинском полуострове — «Перуджу». Со своим новым клубом украинец дважды стал обладателем Суперкубка страны в 2019-м и 2020-м.

Новый сезон в итальянской Суперлиге стартовал 27 сентября. Команда Плотницкого выиграла семь матчей из семи и уступает лишь «Лубе Чивитановой», у которой на два очка и один сыгранный поединок больше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Олег Плотницкий во время карантина тренировался прямо на улице.

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