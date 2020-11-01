Есть порох в пороховницах: 39-летний Ибрагимович невероятным голом принес победу «Милану»

Звездный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, сделавший себе любимому дорогущий подарок в виде элитной иномарки по случаю 39-го дня рождения, наглядно продемонстрировал, что, несмотря на почтенный как для футболиста возраст, пребывает в отличных кондициях.

Шведский форвард, в конце сентября переболевший коронавирусом, принес «россо-нерри» победу в выездном матче против «Удинезе» в рамках очередного тура чемпионата Италии. На 83-й минуте, при счете 1:1, партнеры «загрузили» мяч в штрафную площадку соперника. Защитники разрядить ситуацию не смогли, и мяч «завис» над вратарской. Ибрагимович, находясь спиной к воротам, не стал ничего выдумывать, а в падении через себя пробил мимо вратаря.

Zlatan Ibrahimovic 39 Years Old make a Winning Goal with bicycle kickpic.twitter.com/Xge0trLzUR — Muhamad Haddad (@maldhaddad) November 1, 2020

Благодаря этой победе «Милан», набрав после шести туров 16 очков, продолжает опережать в турнирной таблице ближайшего преследователя, соперника «Динамо» по групповому турниру Лиги чемпионов туринский «Ювентус», на четыре очка. А Ибрагимович забил уже семь мячей в нынешнем сезоне серии А и единолично возглавляет гонку бомбардиров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женатому Ибрагимовичу приписывают роман с красавицей-журналисткой.

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