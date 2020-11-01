«Львов» обыграл «Ворсклу», прервав 19-матчевую серию без побед: видеообзоры поединков УПЛ

В воскресенье, 1 ноября, матчами в Ужгороде, Львове и Запорожье завершилась программа 8-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 8-й тур

1 ноября (воскресенье)

«Минай» — «Рух» (Львов) — 0:0. Молодежные составы — 0:3.

«Львов» — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Ныч, 27). На 90+8-й минуте Кане («Ворскла») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 3:0.

«Ингулец» (Петрово) — «Заря» (Луганск) — 1:1 (Янаков, 64 — Юрченко, 75, с пенальти). Молодежные составы — 0:3.

31 октября (суббота)

«Днепр-1» — «Динамо» (Киев) — 1:2 (Назаренко, 22 — Адамюк, 34, в свои ворота, Цыганков, 44). Молодежные составы — 0:1.

«Динамо»: Нещерет, Попов, Караваев, Забарный, Кендзера, Вербич (Родригес, 63), Шепелев (Сидорчук, 85), Цыганков, Буяльский (Леднев, 72), Андриевский, Супряга.

«Колос» (Коваливка) — «Олимпик» (Донецк) — 1:2 (Селезнев, 86, с пенальти — Бенито, 17, Шахаб, 62, с пенальти). Молодежные составы — 6:0.

«Александрия» — «Десна» (Чернигов) — 2:2 (Банада, 72, Ситало, 82 — Тотовицкий, 39, с пенальти, Будковский, 84). На 89-й минуте удален Имереков («Десна»). Молодежные составы — 4:0.

30 октября (пятница)

«Шахтер» (Донецк) — «Мариуполь» — 4:1 (Тайсон, 27, с пенальти, 75, Судаков, 44, Патрик, 65, с пенальти — Горбунов, 72). Матч молодежных команд не состоялся.

В противостоянии новичков премьер-лиги зрители так и не увидели забитых мячей, зато было много вязкой бескомпромиссной борьбы, где обе команды больше думали о защите собственных ворот. В итоге «Рух» продлил свою серию без забитых мячей в чемпионате до 410 минут, но при этом добыл первое «гостевое» очко в элитном отечественном дивизионе.

«Львов», который расстался с грузинским тренером Георгием Цецадзе, добыл под руководством нового наставника первую победу в нынешнем сезоне. Более того, львовяне, не уходившие с поля со щитом в 19 последних поединках, обыграли одного из лидеров — полтавскую «Ворсклу». Хоть подопечные Юрия Максимова больше владели мячом и атаковали, но единственный мяч влетел именно в их ворота после того, как Ныч благодаря индивидуальным действиям воплотил в гол контратаку хозяев. Правда, у полтавчан был шанс все же спасти матч, но на восьмой (!) компенсированной минуте Кане не реализовал пенальти.

По совместной договоренности номинально гостевой матч для «Зари» против «Ингульца» прошел в Запорожье, чтобы подопечные Виктора Скрипника могли лучше восстановиться после матча с «Брагой» и подготовиться к поединку против АЕКа в Лиге Европы. И если в этом плане подопечные Сергея Лавриненко пошли навстречу луганчанам, то на поле дали настоящий бой. Именно номинальные хозяева открыли счет во втором тайме, когда Янаков прекрасным ударом со штрафного попал прямо в девятку. Правда, удержать минимальное преимущество петровчанам не получилось — после просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти, Юрченко с первой попытки не смог переиграть вратаря, но рефери дал перебить, поскольку голкипер покинул линию ворот, и на этот раз полузащитник «Зари» не сплоховал.

Положение команд:

1. «Динамо» — 20 очков (8 матчей);

2. «Шахтер» — 16 (8);

3. «Ворскла» — 15 (8);

4. «Десна» — 13 (8);

5. «Олимпик» — 12 (8);

6. «Колос» — 12 (8);

7. «Мариуполь» — 11 (8);

8. «Заря» — 10 (8);

9. «Александрия» — 10 (8);

10. «Днепр-1» — 8 (8);

11. «Ингулец» — 6 (8);

12. «Минай» — 6 (7);

13. «Львов» — 4 (7).

14. «Рух» — 3 (8);

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»); 3 — Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий («Заря»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Филипп Будковский («Десна»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Алан Патрик («Шахтер»).

В рамках 9-го тура УПЛ будут сыграны следующие матчи: «Днепр-1» — «Колос» (6 ноября), «Олимпик» — «Мариуполь», «Александрия» — «Львов», «Десна» — «Минай» (7 ноября), «Рух» — «Ингулец», «Динамо» — «Шахтер», «Заря» — «Ворскла» (8 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине запретили проводить матчи еврокубков со зрителями.

Фото ФК «Львов»

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