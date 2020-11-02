Форвард сборной Украины забил три мяча за 15 минут в европейском чемпионате

Бельгийский «Гент», за который выступают три футболиста сборной Украины — Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, — одержал убедительную победу в чемпионате страны, обыграв на выезде одного из аутсайдеров — «Ваасланд-Беверен».

Еще до перерыва гости забили четыре мяча, три из которых записал на свой счет наш соотечественник Яремчук. Могло быть и четыре, но при счете 0:0 арбитр отменил гол Романа пяткой, зафиксировав игру рукой у его партнера в голевой атаке. Примечательно, что это первый хет-трик в профессиональной карьере украинца, с чем его и поздравляем.

Благодаря этой победе «Гент» набрал 12 очков после 11 туров и вышел на 12-е место в турнирной таблице. До лидирующего «Шарлеруа» — 10 баллов. Яремчук же забил в нынешнем сезоне уже 6 мячей и занимает третье место в списке бомбардиров, уступая лишь Онуачу из «Генка» (9 голов) и Хольцхаузеру из «Беерсхота» (8).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Яремчук получил вызов в сборную Украины на заключительные матчи Лиги наций.

Фото ФК «Гент»

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