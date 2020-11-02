Где смотреть онлайн «Барселона» — «Динамо»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов

В среду, 4 ноября, киевское «Динамо», в лагере которого произошла вспышка коронавируса, на пустой 99-тысячной арене «Камп Ноу» проведет матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Барселоны». Букмекеры уже сделали свои прогнозы на противостояние команд Рональда Кумана и Мирчи Луческу.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «БАРСЕЛОНА» — «ДИНАМО»



«Динамо» после победы над «Днепром-1» — 2:1 (Адамюк, 34, в свои ворота, Цыганков, 44 — Назаренко, 22) по прежнему единолично удерживает лидерство в чемпионате Украины с четырехочковым отрывом от «Шахтера».

Видеообзор матча «Днепр-1» — «Динамо» — 1:2

А вот «Барселона» в кои-то веки идет в испанской Ла Лиге лишь 12-й. После потери очков в последнем туре на поле «Алавеса» — 1:1 (Риоха, 31 — Гризманн, 63; на 62-й минуте у хозяев поля удален Полетейро) каталонский гранд, оставшийся без президента клуба Жозепа Бартомеу, увеличил свою серию без побед в чемпионате Испании до четырех (!) поединков (ранее было с «Севильей» — 1:1, с «Хетафе» — 0:1 и с «Реалом» — 1:3). В шести встречах турнира подопечные голландца Рональда Кумана набрали лишь 8 очков. Это худший результат «Барсы» в Ла Лиге, начиная с момента, когда за победу в матче чемпионата стали присуждать три очка.

Видеообзор «Алавес» — «Барселона» — 1:1

Впрочем, в Лиге чемпионов у каталонского гранда — полный порядок. Вслед за разгромом «Ференцвароша» (5:1) Лионель Месси и компания победили в гостях «Ювентус» (2:0), уверенно возглавляя группу.

Да и вообще, в трех последних розыгрышах «Барселона» не потерпела на групповой стадии ни одного поражения. Каталонцы проходили групповой этап без проигрышей рекордные 13 раз. Последний раз «Барса» не занимала одно из двух первых мест в группе 20 лет назад.

В прямой трансляции поединок «Барселона» — «Динамо» покажет в 22:00 телеканал «Футбол 2». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь лиги чемпионов» перед началом встречи на «Камп Ноу» (в 21:00) и после финального свистка обсудят события в столице Каталонии. Также прямая трансляция из Барселоны запланирована на каналах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» (Россия).

Лига чемпионов. Групповой турнир. 3-й тур

3 ноября (вторник)

«Шахтер» — «Боруссия» М. 19:55 «Футбол 1», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 2»

«Локомотив» — «Атлетико» 19:55 «Футбол 3»

«Реал» — «Интер» 22:00 «Футбол 2»

«Аталанта» — «Ливерпуль» 22:00 «Футбол 3»

4 ноября (среда)

«Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед» 19:55 «Футбол 1»

«Зенит» — «Лацио» 19:55 «Футбол 3»

«Барселона» — «Динамо» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 1»

«Ференцварош» — «Ювентус» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что в другом поединке в группе G на стадионе «Ференц Пушкаш Арена» в Будапеште сыграют «Ференцварош» и «Ювентус».

Положение команд: 1. «Барселона» — 6 очков; 2. «Ювентус» — 3; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в Лиге чемпионов уступило дома «Ювентусу» и упустило в гостях победу над «Ференцварошем».

Фото ФК «Динамо»



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