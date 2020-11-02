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Спорт

Румынский вратарь забил гол ударом от своих ворот: видео шедевра

12:09 2 ноября 2020
Стяуа

Случаи, когда вратари забивают мячи в чужие ворота, довольно нередки в современном футболе. Среди голкиперов есть даже свои бомбардиры — достаточно вспомнить бразильца Рожериу Сени, парагвайца Луиса Чилаверта, немца Ханса-Йорга Бутта.

Но забить ударом от своих ворот мало кому удается. Подобное произошло в матче дублирующих составов чемпионата Румынии между командами «Волунтари» и «Стяуа». Голкипер гостей Михай Удря, пытаясь разрядить ситуацию, выскочил за пределы своей штрафной площадки и что есть силы ударил вперед. Какого же было его удивление, когда мяч, стукнувшись о газон, перелетел через его коллегу и затрепетал в сетке чужих ворот.

В итоге, партнеры голкипера-бомбардира, вдохновленные его успехом, разгромили соперника — 4:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь румынской «Хунеадоры» стал героем матча, забив гол на восьмой добавленной минуте.

Фото ФК «Стяуа»

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