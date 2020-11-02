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Спорт

Стала известна судьба чемпионского титула Хабиба

16:19 2 ноября 2020
Хабиб Нурмагомедов

Непобедимый российский боец Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры, не лишится своего чемпионского титула в легком весе, который защитил в поединке с Джастином Гэйтжи.

Об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт, выразивший надежду на то, что Хабиб не сказал своего последнего слова в промоушене.

«После победы над Гэйтжи Хабиб был излишне эмоционален. Вы же знаете, перед боем он переболел свинкой и сломал палец на ноге. К тому же он согласился на бой, несмотря на смерть отца. Я думаю, что его слова о завершении карьеры были сказаны на эмоциях. Не говорю, что он 100% выйдет на еще один бой, но я уверен, что он сделает это.

Его титул не станет вакантным. Он по-прежнему чемпион. Мы не планируем объявлять титул вакантным или вводить временный чемпионский пояс. Он чемпион, и мы дадим ему время, чтобы он понял, чего хочет. У меня хорошее предчувствие, что он вернется. Хабиб сказал, что обсудит это со своей мамой", — приводит слова функционера сайт bjpenn.com.

Тем временем один из экс-соперников Нурмагомедова, эпатажный ирландец Конор Макгрегор, неоднократно объявлявший о завершении карьеры, уже сообщил о том, что возвращается в UFC, причем планирует выступать в легком весе, где ранее господствовал Хабиб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб заработал за карьеру более 110 млн долларов.

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