«Барселона» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 4 ноября, киевское «Динамо» в значительном ослабленном составе сыграет без зрителей на 99-тысячном стадионе «Камп Ноу» очередной матч группового турнира Лиги чемпионов против местной «Барселоны» (начало — в 22:00). Букмекеры сделали свои прогнозы на предстоящую игру.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию противостояния подопечных Рональда Кумана и Мирчи Луческу, за которой вы сможете следить в этой новости.

Прибытие в Барселону

Вечером в понедельник, 2 ноября, делегация «Динамо» после трехчасового перелета из аэропорта «Борисполь» прибыла в Барселону, где разместилась в отеле W Barcelona. На вторник у подопечных Луческу запланированы еще одно тестирование на коронавирус и тренировка на «Камп Ноу», а у главного тренера и у одного из футболистов — еще и пресс-конференция.

12 пробоин в составе

Команда Мирчи Луческу традиционно отправилась на гостевой еврокубковый матч за двое суток до выхода на поле. К сожалению, вспышка коронавируса в команде оставила не у дел сразу девять (!) футболистов, находящихся на самоизоляции. Вслед за Бущаном и Миколенко положительный тест на COVID-19 сдал Бойко, а позже заражение выявили у Гармаша, Караваева, Шапаренко, Цитаишвили, Дуэлунда и Бэлуцэ. По этой же причине в Барселону не полетели помощник главного тренера Карас и представители медицинского штаба. Плюс травмированы Тымчик, Костевич (Бурда не заявлен на турнир) и дисквалифицирован Сидорчук.

«Берегите себя. Всем здоровья!» — написал в Instagram сдавший положительный тест на коронавирус Николай Шапаренко, сопроводив пост фото.

Полностью список 19 футболистов «Динамо», отправившийся в столицу Каталонии, выглядит так:

вратари — Нещерет, Моргун, Игнатенко;

защитники — Попов, Шабанов, Забарный, Сирота, Кендзера;

полузащитники — Вербич, Шепелев, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский;

нападающие — Родригес, Клейтон, Русин, Супряга.

Отметим, что в связи с отсутствием основных вратарей Бущана и Бойко, «Динамо» в компанию к 18-летнему Нещерету и 19-летнему Моргуну дозаявило на турнир 17-летнего голкипера Игнатенко.

18-летний голкипер «Динамо» Руслан Нещерет может дебютировать в еврокубках на знаменитой арене

Без Месси?

«Барселона» может предоставить свой главной звезде Лионелю Месси отдых во встрече каталонцев с «Динамо», сообщает издание AS. Источник делает упор на то, что в нынешнем сезоне аргентинец отыграл от звонка до звонка в 10 поединках. Правда, новый наставник каталонцев Рональд Куман считает, что Лионель больше устает, если не играет.

Впрочем, AS считает, что в матче с «Динамо» каталонцы все-таки поберегут силы Месси, поскольку «Барса» в двух первых турах группового этапа Лиги чемпионов добыла две победы, и услуги аргентинца на этот раз могут не понадобиться.

Арбитр из Англии

Судить матч на «Камп Ноу» УЕФА доверил судейской бригаде из Англии во главе с 35-летним Майклом Оливером — потомственным рефери (его отец Клайв — также футбольный судья), в повседневной жизни работающим в сфере страхования.

Ранее британец трижды работал на поединках с участием украинских команд: Украина (U21) — Словения (U21) — 2:0 в 2012-м, «Стяуа» — «Динамо» — 0:2 в 2014-м и «Шахтер» — «Базель» — 4:1 в 2020-м.

Рефери из Англии Майкл Оливер

Ситуация в группе ЛЧ

В двух стартовых турах Лиги чемпионов вице-чемпион Испании разгромил дома «Ференцварош» (5:1) и увез три очка со стадиона «Ювентуса» (2:0). В свою очередь, «Динамо» на родном «Олимпийском» уступило чемпиону Италии (0:2) и упустило победу над подопечными Сергея Реброва в Будапеште (2:2).

Видеообзор матча «Ференцварош» — «Динамо» — 2:2

Напомним, что в другом матче в группе G 4 ноября в Будапеште сыграют венгерский «Ференцварош» и итальянский «Ювентус».

Положение команд после двух туров: 1. «Барселона» — 6 очков; 2. «Ювентус» — 3; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Соперники в своих чемпионатах

«Динамо» после победы над «Днепром-1» — 2:1 (Адамюк, 34, в свои ворота, Цыганков, 44 — Назаренко, 22) по-прежнему единолично удерживает лидерство в чемпионате Украины с четырехочковым отрывом от «Шахтера».

А вот «Барселона» в кои-то веки идет в испанской Ла Лиге лишь 12-й. После потери очков в последнем туре на поле «Алавеса» — 1:1 (Риоха, 31 — Гризманн, 63; на 62-й минуте у хозяев поля удален Полетейро) каталонский гранд, оставшийся без президента клуба Жозепа Бартомеу, увеличил свою серию без побед в чемпионате Испании до четырех (!) поединков (ранее было с «Севильей» — 1:1, с «Хетафе» — 0:1 и с «Реалом» — 1:3). В шести встречах турнира подопечные голландца Рональда Кумана набрали лишь 8 очков. Это худший результат «Барсы» в Ла Лиге, начиная с момента, когда за победу в матче чемпионата стали присуждать три очка.

История встреч

В прежние годы каталонский и украинский гранды противостояли друг другу целых 10 раз. Три победы записали в свой актив динамовцы, одна встреча завершилась вничью и шесть раз удача улыбалась «гранатово-синим» (разница мячей — 18:15 в пользу испанцев). «Динамо» — «Барселона»: 2:1 и 1:1 в 1991 году, 0:2 и 0:3 в 1992-м, 3:1 и 1:4 в 1993-м, 3:0 и 4:0 в 1997-м, а также 0:2 и 1:2 в 2009-м.

Лучшие бомбардиры дуэлей: у «Динамо» — Андрей Шевченко и Сергей Ребров (по 3 мяча), у «Барселоны» — Христо Стоичков (4).

Кстати, в поединках 1993 года в воротах киевлян точными ударами по разу «расписался» нынешний главный тренер «Барсы» Рональд Куман.

Будучи футболистом, нынешний тренер «Барсы» Рональд Куман забил в ворота «Динамо» два мяча

Состав «Барсы» дороже почти на 780 млн евро

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов «Барселоны» на 779,05 млн евро дороже, чем игроков «Динамо» (878,70 млн евро против 99,65 млн).

В пятерку самых дорогих исполнителей каталонского гранда входят: аргентинский форвард Лионель Месси (100 млн евро), французский нападающий Антуан Гризманн и испанский игрок атаки Ансу Фати (по 80 млн), восстановившийся после травмы немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген (75 млн) и голландский полузащитник Френки де Йонг (70 млн).

В команде Мирчи Луческу дороже остальных оцениваются Виктор Цыганков (19 млн евро), Виталий Миколенко (13 млн), Беньямин Вербич и Владислав Супряга (по 7 млн). Еще четыре игрока — Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук и Александр Караваев — «тянут» на 3,5 млн евро.

31 октября одному из самых дорогостоящих футболистов «Барселоны» Ансу Фати исполнилось 18 лет

День в истории

В прежние годы «бело-синие» семь раз противостояли соперникам в еврокубках 4 ноября, выиграв три поединка, столько же раз уступив и одну встречу завершив вничью: с «Аустрией» — 1:1 в 1981-м, с «Брондбю» — 1:0 в 1991-м, с «Андерлехтом» — 0:3 в 1992-м, с «Арсеналом» — 3:1 в 1998-м, с «Интером» — 1:2 в 2009-м, с АЗ — 2:0 в 2010-м и с «Челси» — 1:2 в 2015-м.

4 ноября 2015 года. Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж». «Челси» — «Динамо» — 2:1

Стадион «Камп Ноу»

Построенный в 1957 году (и позже реконструированный) стадион официально получил свое нынешнее название в 2000-м.

Вместимость «Камп Ноу» составляет 99 354 зрителя. Это самый большой по вместимости стадион не только Испании, но и всей Европы. А еше «Камп Ноу» — 12-й по вместимости стадион мира и второй в списке арен, предназначенных только для футбола, который уступает по этому показателю только мексиканской «Ацтеке».

Отметим, что «Камп Ноу» принимал матчи чемпионата Европы (в 1964-м) и мира (в 1982-м), а также матчи футбольного турнира Олимпиады-1992, включая финал. Неоднократно на поле проводились финалы крупнейших еврокубковых турниров — два решающих матча Лиги чемпионов («Милан» — «Стяуа» — 4:0 в 1989-м и знаменитый поединок «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» — 2:1 в 1999-м), два финала Кубка кубков («Рейнджерс» — «Динамо» (Москва) — 3:2 в 1972-м и «Барселона» — «Стандард» — 2:1 в 1982-м) и один финальный поединок Кубка УЕФА («Сарагоса» — «Валенсия» — 2:1 в 1964-м).

Кроме того, стадион часто используется как концертная площадка: здесь выступали Фрэнк Синатра, Майкл Джексон, Хулио Иглесиас, Лучано Поваротти, U2, Монсеррат Кабалье и другие.

Кстати, находящийся на «Камп Ноу» музей ФК «Барселона» — третья по посещаемости достопримечательность города (после творений Антонио Гауди — Саграда Фамилиа и Дома Милы).

Стадион «Камп Ноу» способен принять на своих трибунах почти 100 тысяч болельщиков

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Барселона» — «Динамо».

Фото uefa.com, ФК «Барселона», ФК «Динамо», mundodeportivo.com

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