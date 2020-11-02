Чемпион Европы по боксу в пьяной драке отправил партнера по сборной России в кому

34-летний российский боксер Никита Иванов (на фото в заголовке), выступающий в полутяжелом весе, жестоко избил своего партнера по сборной Бассира Мирсиябова. Ранее условный срок получил российский боксер Сергей Ковалев за избиение девушки-модели.

Как сообщает телеграм-канал Baza, спортсмены возвращались на поезде с соревнований, проходивших в Ульяновске. Выпив и опьянев, между Ивановым и Мирсиябовым возник конфликт, который перерос в кулачный бой. Никита нанес своему оппоненту несколько ударов, в результате чего Бассир получил тяжелые травмы и потерял сознание.

Пострадавшего оперативно сняли с поезда и доставили в ближайшую больницу, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент за жизнь Бассира борются врачи.

«Мы разберемся в этой ситуации, но, насколько мне известно, Иванов не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведет работу по этой ситуации совет чемпионов Федерации бокса России», — цитирует президента Федерации бокса России Умара Кремлева издание ТАСС.

Отметим, что Иванов, которого задержали представители полиции, в 2011 году стал вице-чемпионом Европы по боксу в турецкой Анкаре, а через два года, в 2013-м, уже завоевал «золото» на европейском первенстве в Минске.

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