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Спорт

Сокрушающая радость: хоккеист разбил защитное стекло, празднуя заброшенную шайбу

20:41 2 ноября 2020
Марко Чоллак

Хоккеист Марко Чоллак, выступающий в чемпионате Венгрии за клуб «МАК Уйбуда», развеселил публику во время матча против «Фехервара».

В середине первого тайма нападающий открыл счет в поединке и на радостях решил врезаться в защитное стекло площадки. Вот только оно не выдержало веса Марко и разлетелось на мелкие кусочки, а сам спортсмен перевернулся и оказался на полу за пределами игровой площадки. Правда, никаких повреждений Чоллак не получил и, вернувшись на лед, получил свою порцию поздравлений от партнеров по команде.

После того, как поломка была устранена, матч продолжился. Основное время поединка завершилось результативной ничьей — 3:3, а в дополнительное «МАК Уйбуда» таки вырвал победу и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время хоккейного матча шайба прилетела прямо в лицо журналистке.

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