Райан Гиггз избил свою девушку и арестован полицией

Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз снова попал на первые полосы британских таблоидов. И вовсе не из-за достижений в футболе. 46-летний валлиец был арестован полицией Манчестера по обвинению в нападении на свою девушку — 30-летнюю Кейт Гревилл, сообщает издание The Sun.

По данным источника, подруга футболиста, получившая легкие травмы, но не нуждавшаяся в госпитализации, сама вызвала полицию. Правоохранители сообщили, что Гиггз был арестован по подозрению в нанесении телесных повреждений и нападении, и его несколько часов допрашивали. В понедельник, 2 ноября, легендарный футболист был замечен при выходе из полицейского участка садящимся в черный «Мерседес». Его освободили под залог до завершения расследования.

Как сообщает Twitter BBC Sport Wales, сборная Уэльса отменила запланированную на 3 ноября пресс-конференцию, посвященную объявлению состава команды в Лиге наций. Футбольная ассоциация Уэльса в курсе инцидента с участием Гиггза, но отказывается от комментариев.

Отметим, что Райан и Кейт встречаются с 2017 года. Они познакомились, когда девушка после переезда из Дубая начала заниматься пиаром Hotel Football, соучредителем которого является валлиец.

Райан и Кейт

К сожалению, это далеко не первый скандал, связанный с личной жизнью Райана Гиггза. В 2018 году стало известно, что валлиец восемь лет изменял своей жене Стейси (в прошлом году пара развелась) с супругой своего родного брата Родри — Наташей (самый ужасный факт в этой истории: Наташа забеременела от футболиста и сделала аборт через несколько недель после свадьбы с Родри). После этого от Райана отрекся не только брат, но и отец. У футболиста есть двое детей — 18-летняя дочь Либерти и 14-летний сын Зак.

Райан, Наташа и Родри

Напомним, что 13-кратный чемпион Англии Райан Гиггз — самый титулованный игрок в истории британского футбола (34 трофея!). Кроме того, он — единственный футболист, забивавший в 21-м кряду сезоне английской премьер-лиги. Именно Гиггз побил рекорд легендарного сэра Бобби Чарльтона по числу матчей, проведенных за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах (963). При этом Райан не получил за карьеру в клубе ни одной красной карточки! И лишь раз самого молодого игрока в истории сборной Уэльса удалили с поля в матче за национальную команду, в которой он провел 64 поединка и забил 12 мячей.

Райан Гиггз — самый титулованный игрок в истории британского футбола

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Райан Гиггз забил один из самых крутых голов в истории футбола.

Фото РА, The Sun, Instagram

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