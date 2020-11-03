Сидел за наркотики: Яна Клочкова раскрыла неприятную правду об отце ее сына

Знаменитая украинская пловчиха Яна Клочкова, чью квартиру в Киеве ограбили в ее день рождения, рассказала, почему у нее не складываются отношения с мужчинами. Красивая, успешная 38-летняя спортсменка не была замужем, одна воспитывает сына Александра.

С детства все свое время Яна проводила на тренировках в бассейне. Когда девочки бегали на свидания, Клочкова думала только о спорте. После окончания спортивной карьеры Яна получила свободу, не толком не знала, что с ней делать: посещала много вечеринок, светских мероприятий, пыталась строить отношения с мужчинами. Но вряд ли была счастлива. Каждый раз ее ждало разочарование.

Чуть более десяти лет назад она познакомилась с грузинским красавцем Леваном Ростошвили, влюбилась и забеременела. Но отношения с молодым бизнесменом не сложились. Они расстались еще до рождения ребенка. Леван не звал Яну в Грузию, не спешил представить ее своим родным.

Через какое-то время Леван пошел на примирение и даже хотел жениться, но Яна уже не желала строить семью с ним, считала, что ее избранник не был готов к этому.

«У него достаточно был разгульный образ жизни. Он не готов был именно к семье, к каким-то серьезным отношениям, к ребенку», — призналась Яна в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Сейчас Леван не общается с сыном, видел его семь лет назад. Яна говорит, что она сама не хочет, чтобы Саша общался с таким отцом. Он занимался распространением наркотиков, сидел за это в тюрьме.

«Все складывалось не очень благополучно. Он сидел в тюрьме. Продавал нелегальные такие вещи. Даже, если он объявится когда-то, я не хочу, чтобы мой ребенок знал такого», — сказала Клочкова.

Сейчас 10-летний Саша живет в Симферополе с родителями Яны, ходит там в школу. Клочкова месяц живет с ними, месяц — в Киеве. Пытается наладить личную жизнь.

Яна призналась, что серьезно увлеклась одним мужчиной, но он оказался обманщиком, скрывал, что он женат. На таких отношениях сразу поставила точку.



Фото Instagram.com/yana_klochkova

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