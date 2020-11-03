28.52 / 28.73 33.10 / 33.51
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Сидел за наркотики: Яна Клочкова раскрыла неприятную правду об отце ее сына

11:17 3 ноября 2020
Яна Клочкова

Знаменитая украинская пловчиха Яна Клочкова, чью квартиру в Киеве ограбили в ее день рождения, рассказала, почему у нее не складываются отношения с мужчинами. Красивая, успешная 38-летняя спортсменка не была замужем, одна воспитывает сына Александра.

С детства все свое время Яна проводила на тренировках в бассейне. Когда девочки бегали на свидания, Клочкова думала только о спорте. После окончания спортивной карьеры Яна получила свободу, не толком не знала, что с ней делать: посещала много вечеринок, светских мероприятий, пыталась строить отношения с мужчинами. Но вряд ли была счастлива. Каждый раз ее ждало разочарование.

Чуть более десяти лет назад она познакомилась с грузинским красавцем Леваном Ростошвили, влюбилась и забеременела. Но отношения с молодым бизнесменом не сложились. Они расстались еще до рождения ребенка. Леван не звал Яну в Грузию, не спешил представить ее своим родным.

Через какое-то время Леван пошел на примирение и даже хотел жениться, но Яна уже не желала строить семью с ним, считала, что ее избранник не был готов к этому.

«У него достаточно был разгульный образ жизни. Он не готов был именно к семье, к каким-то серьезным отношениям, к ребенку», — призналась Яна в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Сейчас Леван не общается с сыном, видел его семь лет назад. Яна говорит, что она сама не хочет, чтобы Саша общался с таким отцом. Он занимался распространением наркотиков, сидел за это в тюрьме.

«Все складывалось не очень благополучно. Он сидел в тюрьме. Продавал нелегальные такие вещи. Даже, если он объявится когда-то, я не хочу, чтобы мой ребенок знал такого», — сказала Клочкова.

Сейчас 10-летний Саша живет в Симферополе с родителями Яны, ходит там в школу. Клочкова месяц живет с ними, месяц — в Киеве. Пытается наладить личную жизнь.

Яна призналась, что серьезно увлеклась одним мужчиной, но он оказался обманщиком, скрывал, что он женат. На таких отношениях сразу поставила точку.


Фото Instagram.com/yana_klochkova

488

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Хюррем и Махидевран

Все неправда: потомки Махидевран Султан пришли в ужас, посмотрев «Великолепный век»

Укрзалізниця

Придется добираться на перекладных: «Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов на ряде станций

Александр Тупицкий

Недвижимость Тупицкого оказалась связана с Дубинским

Максим Степанов

Степанов заговорил о катастрофе для Украины из-за COVID-19 и мобильных моргах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер