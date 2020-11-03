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Спорт

Диего Марадона после юбилея попал в больницу: последние сведения

11:16 3 ноября 2020
Диего Марадона

Легендарный футболист Диего Марадона, который 30 октября отметил 60-летний юбилей, попал в больницу, сообщает Todo Noticias.

По данным источника, главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» был госпитализирован 2 ноября в клинику в Ла-Плате для прохождения серии обследований. Во время его последнего появления на публике в день юбилея легенда футбола выглядел неважно, и ему было трудно ходить. Смотрите сами…

Марадона прибыл в клинику в сопровождении своего личного врача. В окружении чемпиона мира исключают, что госпитализация имеет какое-либо отношение к COVID-19, и уверяют, что это не было экстренной ситуацией, и она была согласована с самим аргентинцем (как известно, в начале этого года Диего был госпитализировали с желудочным кровотечением).

«Пребывание в клинике помогает ему, — цитирует личного врача Марадоны Леопольдо Луке TNT Sports. — Он находится здесь, потому что сам захотел приехать. Его здоровью ничего не угрожало, поэтому мы приехали не в срочном порядке. Его госпитализировали на три дня для восстановления водного баланса организма. Он хочет руководить своей командой уже в воскресенье. С Диего все в порядке, при желании он может покинуть клинику. Переводить его никуда не будут.

Госпитализация Марадоны связана с тем, что он вернулся к употреблению наркотиков? Я категорически отрицаю рецидив каких-либо симптомов зависимости. Это может быть анемия. Не исключаю, что в воскресенье он все же будет присутствовать на игре. Это была сложная для него неделя в эмоциональном плане, он подвергался сильному давлению (только одних запросов на интервью Диего получил две сотни. — Авт.)".

Тест Марадоны на коронавирус дал отрицательный результат

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что внебрачная дочь Диего Марадоны снялась в рекламе нижнего белья.

Фото tn.com.ar

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