Где смотреть онлайн «Заря» — АЕК: расписание трансляций матчей Лиги Европы

В четверг, 5 ноября, луганская «Заря» проведет без зрителей на «Славутич-Арене» в Запорожье матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против греческого АЕКа, цвета которого защищают украинские футболисты — игрок обороны Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов (начало — в 22:00; арбитр — Уильям Коллум из Шотландии).

Подопечные Виктора Скрипника (на фото) в очередном туре чемпионата Украины не смогли одолеть «Ингулец» — 1:1 и с 10 набранными очками в восьми матчах занимают в турнирной таблице чемпионата Украины лишь 8-е место.

Что же касается АЕКа, то команда Массимо Карреры в очередном туре чемпионата Греции победила дома ОФИ — 2:1 (Недельчару, 32, Шахов, 74 — Стерджен, 6) и с 13 пунктами занимает третью позицию, имея одинаковое количество очков с «Олимпиакосом» (у команды из Пирея есть игра в запасе) и на три балла отставая от «Ариса».

Видеообзор матча АЕК — ОФИ — 2:1

Если «Заря» впервые будет противостоять в еврокубках представителям Греции, то АЕК два года назад не сумел пройти в 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» (1:1 — дома и 0:0 — в гостях).

В предстоящей игре букмекеры отдают крошечное преимущество гостям из Греции. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу луганчан принимает с коэффициентом 2,85, на ничью — 3,30, на выигрыш АЕКа — 2,60.

В прямой трансляции встречу «Заря» — АЕК покажет в 22:00 телеканал «Футбол 2». Кроме того, эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» перед началом встречи на «Славутич-Арене» (в 21:00) и после финального свистка обсудят события поединка.

Лига Европы. Групповая стадия. 3-й тур

5 ноября (четверг)

«Бенфика» — «Рейнджерс» 19:55 «Футбол 1»

«Лудогорец» — «Тоттенхэм» 19:55 «Футбол 3»

«Заря» — АЕК 22:00 «Футбол 2»

«Милан» — «Лилль» 22:00 «Футбол 1»

Кстати, АЕК уже огласил состав команды, который отправится в Украину. В списке из 24 футболистов отсутствует защитник Михалис Бакакис, сдавший накануне положительный тест на коронавирус.

Напомним, что «Заря» и АЕК пока не набрали в группе ни одного очка. Подопечные Виктора Скрипника потерпели гостевую неудачу в матче с «Лестером» (0:3), а также уступили дома «Браге» (1:2). В свою очередь, команда из Афин была разгромлена в Браге (0:3) и проиграла на своем поле «Лестеру» (1:2).

Положение команд в группе G: 1. «Лестер» — 6; 2. «Брага» — 6; 3. «Заря» — 0; 4. АЕК — 0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Евгений Шахов подписал контракт с АЕКом.

Фото ФК «Заря»

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