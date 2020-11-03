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Спорт

Реванш Поветкин — Уайт отменен: названа причина

17:02 3 ноября 2020
Александр Поветкин&nbsp;— Диллиан Уайт

Намеченный на 21 ноября бой-реванш между обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе россиянином Александром Поветкиным (36 побед, 25 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья), у которого в апреле родился сын, и британцем Диллианом Уайтом (27 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения) не состоится.

40-летний россиянин заразился коронавирусом и находится в больнице под наблюдением врачей.

«Мы будем переносить поединок. У Саши Поветкина обнаружен коронавирус, он в одной из московских клиник под присмотром врачей. Будем надеяться, что Саша восстановится быстро. Но, смотря правде в глаза, мы вернемся с реваншем в 2021 году. Болезнь протекает умеренно, не скажу, что бессимптомно, но ничего страшного. Есть температура, но критических осложнений нет», — цитирует главу промоутерской компании «Мир Бокса» Андрея Рябинского championat.com.

Кстати, промоутер Эдди Хирн уже заявил, что бой Поветкин — Уайт состоится 30 января 2021 года.

Напомним, что 22 августа в поместье известного промоутера Эдди Хирна в пригороде Лондона Поветкин в бою за временный и бриллиантовый пояса WBC в супертяжелом весе дважды побывал в нокдауне, но сумел выстоять и в итоге отправил Уайта в глубокий нокаут.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик в бою супертяжеловесов победил британца Дерека Чисору.

Фото boxingscene.com

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