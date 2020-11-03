«Динамо» перед матчем ЛЧ сдало в Барселоне тесты на коронавирус: стали известны результаты

В 11:00 в среду, 3 ноября, члены делегации киевского «Динамо», прибывшего на матч Лиги чемпионов против «Барселоны» (4 ноября, 22:00), по требованию властей Каталонии сдали в своем отеле W Barcelona дополнительный тест на коронавирус.

Результаты стали известны лишь через семь часов. Как стало известно «ФАКТАМ», к счастью, у всех 45 членов делегации украинского клуба, прибывших в Испанию, негативные тесты на COVID-19. Матч на «Камп Ноу» состоится!

Кстати, чтобы ожидание результатов тестирования не тянулось мучительно долго, Мирча Луческу организовал команде экскурсию по Барселоне. Правда, динамовцы любовались красотами Барселоны из окна, слушая экскурсовода и не покидая автобус.

Как известно, еще раньше вспышка коронавируса в «Динамо» оставила не у дел сразу девять (!) футболистов, находящихся на самоизоляции. Вслед за Бущаном и Миколенко положительный тест на COVID-19 сдал Бойко, а позже заражение выявили у Гармаша, Караваева, Шапаренко, Цитаишвили, Дуэлунда и Бэлуцэ. По этой же причине в Барселону не полетели помощник главного тренера Карас и несколько представителей штаба команды. Плюс травмированы Тымчик, Костевич (Бурда не заявлен на турнир) и дисквалифицирован Сидорчук.

«Мы знали, что коронавирус уже поразил многие команды, и что это вопрос времени, когда он достигнет украинских команд. Вот он и пришел. „Шахтер“ также пострадал от COVID-19 и отлично сыграл с „Реалом“. Надеюсь, что мы покажем хорошую игру против „Барселоны“. В команде много потерь, но у нас есть игроки, которые могут компенсировать это», — цитирует полузащитника «Динамо» Карлоса де Пену RAC1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» — «Динамо».

Фото mundodeportivo.com

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